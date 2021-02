Winterwanderung auf Rügen: Am Selliner Ufer entlang zum Schwarzen See

Sellin

Zum Joggen sind viele Wege noch viel zu rutschig, aber so eine Winterwanderung zum Durchschnaufen ist derzeit genau richtig – und ein bisschen Sport ist es ja auch. An diesem Wochenende zog es mich nach Ausflügen auf die Insel Ummanz und den Schmachter See in Binz an den Schwarzen See bei Sellin. Los geht die rund 7 Kilometer lange Rundtour oberhalb der Selliner Seebrücke, benötigt werden rund 90 Minuten, die Strecke geht durch den Wald – festes Schuhwerk empfohlen.

Ein Foto von der Seebrücke Sellin zum Start der Tour muss sein. Quelle: Anne Ziebarth

Oberhalb der Selliner Seebrücke wendet man sich (nach einem obligatorischen Foto der Seebrücke, die nun mal einfach schmuck aussieht) nach links. Neben der Baustelle des Kurhauses führen Treppen nach oben zum Hochufer. An und für sich führt der Weg dort direkt am Ufer entlang. Derzeit ist der erste Teil allerdings gesperrt – hier besteht die Gefahr von Hangrutschen. Links biegt die Uhlenstraße ab, an ihrem Ende geht es nach rechts in den Wald.

Nach wenigen Metern erreicht man den Hochuferweg und setzt den Weg fort. Auf der rechten Seite öffnet sich ein atemberaubendes Szenario. Weißer Schnee, schwarze Baumsilhouetten, rotbraunes Buchenlaub und ein Meer, was zwischen türkis und klarblau schimmert.

Die gesamte Route im Überblick. Quelle: Anne Ziebarth

Weg geht munter bergauf und bergab

Der Weg führt ständig bergauf und bergab. Bei den frostigen Temperaturen sehr angenehm, denn nach kurzer Zeit ist man warmgelaufen. Einmal wird es wirklich hakelig mit dem Glatteis bergauf, hier teilt ein Geländer den Weg, so dass man sich mehr oder minder elegant den Berg hochziehen kann. Zwischendurch hat man aber immer wieder sehr schöne Ausblicke auf die Kreidefelsen der Stubbenkammer in der Ferne.

Bitte nicht dicht an die Kante gehen, die Küste ist immer noch sehr „aktiv“, das bedeutet, dass sich an der Steilküste ständig geomorphologische Prozesse abspielen und auch Teile der Küste abrutschen können. Wie der Zahn der Zeit an der Küste nagt, kann man am nächsten Aussichtspunkt sehen. Hier stand einmal das Ausflugslokal „Waldhalle“, bevor es in den 1980er Jahren wegen der immer weiter wegbrechenden Küste aufgegeben und abgerissen werden musste.

Auf zum Schwarzen See

Der Weg biegt nach links ab in Richtung „Schwarzer See“. Angeblich ein See voller dunkler Sagen und Geheimnisse. An diesem Tag war der von Moor umgebene Kesselsee einfach nur idyllisch und mucksmäuschenstill.

Ein Ort der dunklen Gemeinnisse? Der Schwarze See bei Sellin. Quelle: Anne Ziebarth

Aber natürlich trotzdem die Legende vom verschwundenen Schloss. Ein Prinz kam von der Jagd, fand statt seines gewohnten Schlosses aber nur noch einen tiefen See... den schwarzen See eben. An der Oberfläche schwamm ein Stuhl mit einem Paar Handschuhen des Prinzen. Der eitle Knabe wählte die Handschuhe, nicht den praktischen Stuhl... Weg war das Schloss. Angeblich seien manchmal Zinnen und Türmchen zu sehen.

Bevor man sich auf den Rückweg macht, eignet sich der Rastpunkt am See gut für eine Stärkung, dann geht es zurück in Richtung Ufer. Nach wenigen hundert Metern zweigt der Weg nach Sellin nach rechts durch den Wald ab. Wie es sich gehört, ist der Rückweg deutlich schneller zu absolvieren, die Wege sind breiter und die Geschwindigkeit höher. Immer den Symbolen „Fußweg“ folgen.

Ein kleiner Abstecher zur Kirche lohnt

Man erreicht den Ort Sellin in Höhe der Mutter/Vater/Kind-Klinik, ein kleiner Abstecher zur evangelischen Waldkirche lohnt sich allein schon wegen der klugen und berührenden 40 Tipps für den Winter, zusammengestellt von Pfarrer Olaf Metz: „Lass alles los, was Dich festhält“, „lass alles los, was Du festhältst“, „richte Dich nach dem Polarstern aus“ oder aber „Baue selber ein Spielzeug.“

40 Tipps für den Winter von Pfarrer Olaf Metz. Quelle: Anne Ziebarth

Schöne Gedanken, die noch viel länger halten als eine Wanderung. Die Kirchstraße weitergehen bis zur Wilhelmstraße und dann liegt zur linken Seite bereits die Seebrücke.

Von Anne Ziebarth