„Wir blitzen für sichere Schulwege“: Polizei zieht positive Bilanz nach Kontrollen in MV

Am ersten Schultag nach den Ferien hat die Polizei in MV vor den Schulen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. 15 Prozent aller Fahrer waren zu schnell unterwegs. Dennoch zieht die Polizei ein positives Fazit. Aber: Viele Eltern wurden beim Fahren mit dem Handy in der Hand erwischt.