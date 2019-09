Langenhanshagen

Für Christine und Harald Schmidt war die Störchin von Langenhanshagen eine gute Bekannte. Seit 2004 kam sie jeden Sommer. Schlemmin war ihre erste Station, doch richtig heimisch wurde sie dann 15 Jahre lang in Langenhanshagen. Etwa 40 Junge zog sie dort auf. „Wenn bei uns die Tür aufstand, kam sie manchmal bis ins Haus“, berichtet Christine Schmidt. Vor allem in trockenen Sommern, wenn es wenig Nahrung gab, suchte der ungewöhnliche Rotstrumpf die Nähe der Gastwirtsfamilie. „Manchmal hat sie regelrecht gebettelt“, erzählt die 70-Jährige. Noch Mitte Juli beehrte die betagte Störchin eine Geburtstagsgesellschaft, die in den Räumen der alten „Schmiede“ feierte.

Ein paar Tage später sei das Tier dann nicht mehr zu sehen gewesen. „Wir dachten, sie fliegt ins Winterquartier, wie jedes Jahr“, sagt die Seniorin. Das Männchen war schon seit Mitte Juli weg. „Sie hatten ja nichts mehr zu tun, Junge waren dieses Jahr nicht geschlüpft.“

Am Dorfrand gefunden

Inzwischen weiß das Ehepaar, dass ihr Lieblings-Adebar nicht mehr lebt. Andere Dorfbewohner hatten das Tier am Dorfrand gefunden, als es schon zu schwach war, um aufs Nest zu fliegen. Die Nachbarn hätten noch Wasser und etwas zu fressen hingestellt, doch die 19 Jahre alte Störchin starb am 31. Juli.

Fotos, Zeitungsartikel, Videos – die Schmidts haben vieles gesammelt, was es über die Störchin in ihrem zu Trinwillershagen gehörenden Dorf zu berichten gab. Denn „Schnuckel“, wie sie die außergewöhnliche Störchin nannten, traf immer als eine der ersten aus dem Winterquartier im Brutgebiet ein, manchmal schon im Februar. Sie war zutraulicher als andere Artgenossen und trug einen Ring der Vogelwarte Radolfzell am linken Fuß.

Das Leben der Störchin ist gut dokumentiert

Ein Bild aus dem Jahre 2010. Störchin „Schnuckel“ vor dem Gasthof „Zur Schmiede“ in Langenhanshagen Foto: Claudia Haiplick Quelle: Claudia Haiplick

„In Deutschlandweit gehört sie zu den bekanntesten Störchen“, ist Prof. Stefan Kroll von der Nabu-Arbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz überzeugt. Das Leben der in Rheinland-Pfalz ausgebrüteten Störchin ist gut dokumentiert. Mehrere 100-mal hätten Storchenfreunde den Ring mit der Nummer A277 abgelesen.

Deutschland wohl nie verlassen

Aus den Daten geht hervor: Dieser besondere Vogel hat Deutschland offenbar nie verlassen. Die Störchin überwinterte in Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, auch auf dem Storchenhof Lohburg in Sachsen-Anhalt. Sie wurde in Hessen und Brandenburg gesichtet, sorgte für Schlagzeilen, weil sie auf Laternenmasten nächtigte. Beköstigte sich im Vogelpark Marlow, stolzierte durch Grimmen und Anklam, manchmal mitten auf der Straße.

Dass Störche nicht bis Afrika ziehen, ist inzwischen gar nicht mehr so selten. Seit Jahren überwintern Störche in Spanien. Wenn kein Schnee liegt und sie auch im Winter Futter finden, bleiben einige auch in Deutschland. ben.

Den Lebensweg der Langenhanshäger Störchin hat auch der Nestor der Storchenzähler in MV, Hans Zöllick, über viele Jahre verfolgt. Aber er kennt Wildstörche, die sogar noch älter wurden als der 19-jährige Sonderling. Ein beringtes Männchen bei Neubukow sei 24 Jahre alt geworden, ein bei Kenz aus dem Nest geworfener Jungvogel habe 25 Jahre im Rostocker Zoo gelebt. Brandenburger Storchenschützer berichteten von einem Altstorch, der in freier Wildbahn sogar 28 Jahre alt wurde. „Aber auch 19 Jahre sind sein beachtliches Alter“, meint Zöllick. Schließlich würden 75 Prozent der flügge gewordenen Jungvögel nicht einmal ein Jahr alt. Viele sterben im Straßenverkehr, an Stromleitungen, werden Opfer von Füchsen oder Mardern. Andere sind den Strapazen auf dem Zug in den Süden nicht gewachsen.

Das schwächste von fünf Geschwistern

Den aber hat sich die Langenhanshäger Störchin ja ihr ganzes Leben lang erspart. Dass sie kein echter Zugvogel wurde, liegt vermutlich an ihrer „Kindheit“. Weil sie als schwächstes von fünf Geschwistern von einer Ziehmutter in einem Vogelpark aufgepäppelt wurde, hatte sie keine Scheu vor Menschen. Und verließ sich darauf, dass Leute ihr Futter geben, wenn sie in der Natur allein nicht genug fand.

In diesem Sommer allerdings kämpfte die beliebte Störchin mit gesundheitlichen Problemen. Nach dem Tod wurde sie im Landes-Landwirtschaftsamt in Rostock untersucht. Sie starb an Infektionen wie Lungenentzündung und Atembeschwerden.

Das Nest in Langenhanshagen ist nun verwaist. Doch die Schmidts hoffen auf ein Wiedersehen mit Adebar im nächsten Jahr. Das Männchen kennt den Horst. „Wenn wir Glück haben, kommt es wieder und findet eine neue Partnerin“, meint Christine Schmidt. Auch Storchenvater Zöllick sagt: „Das könnte klappen.“ Denn Störche sind in erster Linie ihren Nestern treu – auch mit anderen Partnern.

Von Elke Ehlers