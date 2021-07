Wirtschaftsförderung in Vorpommern im Umbruch: Unternehmer, ab aufs Amt!

Insel Rügen

Man kann die Leistung der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (WFG) beurteilen, wie man will, aber die Aufgaben zurück in die Verwaltung zu stecken, ist zu kurz gegriffen und nicht mehr zeitgemäß. Unternehmer sind häufig zeitlich eng angebunden, werden immer jünger und flexibler, wünschen sich auch mal Beratung, wenn Not am Mann oder der Frau ist. Das wäre eine Leistung, mit der Vorpommern mal richtig glänzen könnte.

Kann man das in einer Verwaltung? Freitag ab 13 Uhr? Wenn ja, Hut ab. Vielleicht hätten sich die Gesellschafter auch mehr um die Mitarbeiter der WFG kümmern sollen, die alle nach und nach das Handtuch geworfen haben. Das sind Fachkräfte, die im Stoff stehen. Dem Fachkräftemangel den Kampf anzusagen, ist ja auch eine der Aufgaben der Wirtschaftsförderung.

Von Anne Ziebarth