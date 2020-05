Wirtschaftsausschuss Putbus: Diskussion um Gelder für Erlebnisbad und Messe Lebensart

Putbus

Mit der Situation der Stadtkasse befasste sich der Ausschuss für Wirtschaft, und Tourismus der Stadt Putbus am Donnerstag. Ob die Zahlung der vertraglich vereinbarten 6120 Euro an das Ahoi-Schwimmbad noch am 26. März unvermeidlich gewesen wäre, wollte die CDU-Fraktion wissen.

„Die Zahlung erfolgte aufgrund eines Kooperationsvertrags aufgrund dessen Putbusser Kurgäste zehn Prozent Rabatt erhalten“, so Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). Die Summe sei im Wirtschaftsplan enthalten und stelle somit keine zusätzliche Aufwendung dar. Es gebe bislang keine Aussage der Geschäftsleitung des Bades zu etwaigen Erstattungen. „Ich denke, hier müssen wir erst einmal abwarten, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden darf“, so Wilke.

Anzeige

Stundung von Steuern

Die Bürgermeisterin wies auch daraufhin, dass die Stadt Putbus Gesellschafterin des Bades ist. Die 50-prozentige Ermäßigung für die Nutzung des Schwimmbades für Einwohner von Putbus sei davon nicht betroffen. Als Gegenleistung dafür betreibe die Stadt Werbung in Form von Anzeigen, Flyern oder auf der städtischen Internetseite.

Weitere OZ+ Artikel

Die Bürgermeisterin trug auch vor, wie sich die Situation von Gewerbetreibenden während der Corona-Krise darstellt. Die von den wirtschaftlichen Folgen unmittelbar und erheblich betroffenen Steuerpflichtigen können bis Ende des Jahres formlose Anträge auf Stundung der Steuern und Anpassung der Vorauszahlung stellen. Bisher habe es Anträge auf Steuerstundung in Höhe von 290 000 Euro gegeben, so Wilke. Entscheidungen zur Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe müsse die Stadtvertretung beschließen, da es sich um eine von dieser erlassene Satzung handele.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Ungewissheit bei der Lebensart

Die für Mitarbeiter der Kurverwaltung beantragte Kurzarbeit wurde bis Ende September genehmigt. Dabei sei das durch die Verordnungen des Landes anfallende Arbeitspensum von den Mitarbeitern kaum zu bewältigen, so Wilke. So waren in der ersten Phase die 198 Zweitwohnungen auf Gemeindegebiet zu kontrollieren und Gäste zur Abreise zu bewegen.

Ob die für das zweite Juli-Wochenende geplante Lebensart-Messe stattfinden kann, ist noch ungewiss. Stadt und Veranstalter stellten dem Landkreis ein Konzept vor, dass Regelungen zu Hygiene und Abständen regeln soll. Das Vilm-Schwimmen sagte Veranstalter Torsten Thiede hingegen bereits ab. „Ich kann die Verantwortung für das Wohl von 400 Schwimmern und 240 Helfern nicht tragen“, so Thiede. Die Meldungen würden für das kommende Jahr übernommen. Ohnehin ist die Mole in Lauterbach bis dahin doch eine Baustelle.

Auch die Festwoche zum 200-jährigen Jubiläum des Theaters Putbus muss auf das kommende Jahr verschoben werden, teilte die Bürgermeisterin mit. Es wird aber am 19. Juli Veranstaltungen unter freiem Himmel im Schlosspark geben. Die für den Sommer geplante Reihe „Musik im Park“ ist für den Juni abgesagt. Die Kurverwaltung sieht allenfalls eine Chance für den Juli.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Driest