Wittower Fischer will sich zweites Standbein mit Imbisswagen aufbauen

Dranske

Falko Spreer, einer der letzten Fischer im Norden der Insel Rügen, hat eine Idee, um sein Handwerk besser und zielgerichteter zu präsentieren. Er möchte fangfrischen Fisch direkt am Strand am Buger Hals in Dranske verkaufen. „Dorsch, Barsch oder Lachs gebraten in einer Paella-Pfanne“, sagt er.

Der Fischer aus Dranske stand Donnerstag am Buger Hals und schaute mit zusammengekniffenen Augen in Richtung Hiddensee. Es ist nicht ungewöhnlich in den letzten Wochen, dass ihm hier Wind und Regen ins Gesicht wehen. „Das Wetter ist im Norden noch etwas rauer“, sagt er. Und trotz des trüben und kalten Wetters: Der Parkplatz war fast bis auf den letzten Platz belegt. Vielen Besuchern und auch Einheimischen gefällt es, bei einem Spaziergang am Bug für ein paar Minuten abzuschalten.

„Wundervolle Werbung für uns“

Da hier ganzjährig viel los ist, entwickelte er die Idee, an dieser Stelle stundenweise aus einem Imbisswagen heraus, den Rügener Fisch anzubieten. Und zwar ausschließlich, Bockwurst und Bratwurst wird es unter seiner Verantwortung nicht geben. Die Idee entstand vor allem auch nach der Bekanntgabe der neuen Fangquoten. Bei einem Treffen der EU-Fischereiminister im vergangenen Jahr wurde beschlossen, dass die erlaubte Fangmenge beim Hering um 65 Prozent und beim Dorsch um 60 Prozent gesenkt werden.

Und statt den Hering beim Großhändler nun zu geringen Preisen zu verkaufen, möchte er ihn lieber verarbeiten und den Einheimischen anbieten. „In Dranske gibt es sonst die Möglichkeit nicht mehr. Ältere Leute würden sich freuen, wenn sie zumindest einmal pro Woche zu mir kommen können, um Fisch zu essen“, so Falko Spreer.

Zusammen mit seiner Familie betreibt er bereits „Das Bistro zum Alten Speicher“ im Ortsteil Starrvitz. Für viele Gäste sei es ein Geheimtipp, wenn sie extra für eine Fischmahlzeit nach Starrvitz fahren, sagt er. „Saisonal ist das überhaupt kein Thema, da sind wir komplett ausgebucht. Die Idee mit der Imbisseinrichtung ist für außerhalb der Saison gedacht“, so Falko Spreer. Die eigenen Produkte anpreisen, Fisch, der selbst vor der Küste Rügens gefangen wurde, „das wollen wir den Leuten präsentieren“. Den Spaziergängern möchte der Mann zeigen, dass es noch Fischer auf Wittow gibt. Das ist sein Hauptanliegen, „das wäre eine wundervolle Werbung für uns“.

Mündliche Zusagen

Um einen Platz für den Imbisswagen muss er sich nicht bemühen, er hat am Buger Hals seit 2015 eine Fläche zwischen Parkplatz und Strand vom Land MV gepachtet. Hier kann er seine Fischerboote an Land ziehen und auch zu Wasser lassen. Mit dem Land hat er mündlich vereinbart, dass ein Aufstellen dieses Imbisswagens grundsätzlich möglich ist. Als Genehmigungsbehörde ist ebenfalls das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) involviert. Auch hier habe es bereits mündliche Zusagen gegeben.

Nun erhofft sich Falko Spreer ähnlich gute Nachrichten von der Gemeinde. Befürworten die Gemeindevertreter sein Vorhaben, können die mündlichen Zusagen in konkrete Verträge umgesetzt werden. Er trug sein Anliegen jüngst im Bauausschuss vor. Einige Fragen tauchten hier noch auf, zum Beispiel, was neben Fisch angeboten werden soll und ob auch Getränke gekauft werden sollen. Bürgermeister Lothar Kuhn (Pro Dranske) gab unter anderem zu Bedenken, dass dann auch die Frage nach sanitären Einrichtungen und Wasseranschluss beantwortet sein müssen.

Gemeinde berät am 12. März

„Ich habe vor, den mobilen Imbisswagen beispielsweise immer von 11 bis 16 Uhr aufzustellen und die Fläche danach zu verlassen. Stromanschluss wäre für mein Vorhaben auch nicht nötig“, so Falko Spreer. Um nötige Anträge, Auflagen und die rechtlichen Dinge will er sich dann kümmern, wenn er die Zustimmung von den Gemeindevertretern bekommen hat.

Der Grundtenor war aber, dass die Mitglieder des Ausschusses Falko Spreer in seinem Vorhaben unterstützen. Für die Fischer sei es der richtige Schritt, wenn sie ihre Existenz mit solchen Ideen erhalten wollen. Sie gaben einstimmig eine Empfehlung ab. Die Gemeindevertreter entscheiden darüber in ihrer nächsten Sitzung am 12. März.

Von Mathias Otto