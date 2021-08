Dranske

Genau zwei Stunden und 17 Minuten plus 48 Sekunden brauchten Vorschoter David Marzahn und Skipper Maik Heim mit Heims Katamaran „Stampede“, dann war klar: Schneller als sie war an diesem Tag keiner. Der Wittower Segelverein hatte zur Regatta geladen, 25 ganz unterschiedliche Segelboote traten an.

Zwischen der Seebrücke in Dranske, dann in Richtung Wiek, am Bug vorbei steuerten die Segler den festgelegten Kurs. „Es sind mehrere Dinge entscheidend“, erklärt Ulrich Henning. Er ist Pressesprecher der Vereins, der mittlerweile 150 Mitglieder zählt. „Wie man den Wind versteht und welchen Kurs man fährt, auch. Es fährt ja nicht jeder gleich auf eine Tonne zu. Manche kommen früher rum, andere später.“ Das Boot spiele natürlich auch eine Rolle. Katamarane seien eben „blitzschnell“, weil sie so wenig Masse im Wasser hätten.

Segelfreude auf dem Bodden Quelle: Anne Ziebarth

Stephan Galle siegt mit der „Zora“

Aber wie kann man bei der Anzahl an unterschiedlichen Booten im Wasser eine halbwegs ausgeglichene Wertung ermöglichen. „Dafür gibt es das sogenannte Yardstick-System. Jeder Bootstyp hat je nach Segelfläche und Leistungsfähigkeit eine Yardstickzahl die mit einberechnet wird.“ Als 1. Platz in der Yardstickwertung wurde so Stephan Galle auf der „Zora“ vor Gerald Mielke auf der „Riesling“ ermittelt.

Den dritten Platz belegte Jens Radeisen mit der Taramtamtam. Die Freude über die schnellste Zeit und einen Extrapreis blieb David Marzahn und Maik Heim aber trotzdem. „Ich bin quasi mit dem Boot aufgewachsen“, sagt der 36-Jährige. „Irgenwann stand sie dann zum Verkauf und ich habe zugeschlagen. Sie ist genau so alt wie ich. Aber faltenfrei.“

Von Anne Ziebarth