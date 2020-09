Wladimir Kaminer auf Rügen: „Die Ostsee ist unschlagbar“

Sellin

Das Cliff Hotel Rügen ist für Wladimir Kaminer so etwas wie sein zweites Wohnzimmer. Seit etwa 20 Jahren gastiert er auf seiner traditionellen Ostsee-Lesereise immer in der Nobelherberge, wenn er auf Rügen Station macht. Viele Legenden ranken sich um das Haus, das zu DDR-Zeiten zwar schnöde „Erholungsheim Baabe“ hieß, in dem aber Parteibonzen und Staatsgäste aus Bruderländern ihre Häupter betteten. Wladimir Kaminer kennt die Geschichten und liebt sie alle. Hotelchef Peter Schwarz hat sie ihm bei seinen vielen Besuchen erzählt. „Er ist eigentlich ein großer Schriftsteller, aber er gibt es nicht zu“, sagt der charmante Gast über seinen charmanten Gastgeber.

100 Zuhörer im Spiegelsaal

Von Freund zu Freund gab es eigentlich schon die letzten Jahre die Idee, auch einmal im Cliff Hotel eine Kaminer-Lesung zu veranstalten. Doch dann kamen London, Paris und New York dazwischen. Doch nun war es soweit. Trotz oder vielmehr wegen Corona. Mit 100 Zuhörern war der Spiegelsaal bis auf den letzten Platz gefüllt – wegen der Hygiene-Auflagen musste die Zahl der Besucherstühle um die Hälfte reduziert werden.

Peter Schwarz war trotzdem hocherfreut. „Toll, dass Sie alle da sind und wir nach langer, langer, langer Pause wieder mit Lesungen starten können und dann noch mit einem Kracher“, begrüßte er das mit Urlaubsgästen und Insulanern gleichermaßen gemischte Publikum.

Geheimnisvoller Tunnel im Cliff Hotel

Der Kracher kam gut gelaunt in T-Shirt, weißen Turnschuhen und Jeans auf die Bühne und begann gleich mit einer Geschichte aus dem Hotel, die er auch schon filmisch verewigt hat. Denn Kaminer, privat Russe und beruflich erfolgreicher deutscher Schriftsteller, ist auch Filmemacher. Als solcher griff er den geheimnisvollen Tunnel im Keller auf, der hinter der Küche losgeht und 60 Meter weit zur Garage führt. Ein Fluchtweg für die Genossen?

Gut eineinhalb Stunden lang las und plauderte Wladimir Kaminer pointenreich aus seinen Büchern und aus dem Leben. Auszüge aus „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“ gaben amüsante Einblicke in sein Familienleben, die er mit weiteren Episoden ergänzte. So, dass er mit seiner 88-jährigen Mama, die ihn immer bei den Ostseereisen begleitet, täglich Schach spielt und sie jeden Abend ihre Katze zu Hause anruft.

Und auch aus seinem Corona-Buch „ Deutschland raucht auf dem Balkon“, das noch in Arbeit ist und wohl sein dickstes wird, gab es unterhaltsame und absurde Geschichten. Ein Mann aus dem Publikum fragte nach: „Ist das wirklich alles echt?“ Die Antwort war eine Gegenfrage: „Wie kann man sich sowas ausdenken“, so Kaminer schulterzuckend.

Abstandsregeln liegen an der Sprache

Es gab auch Thesen, die der geneigte Zuhörer aus dem Abend mitnehmen könnte: Man erkennt erwachsen gewordene Kinder daran, dass sie Leitz Ordner für ihre Unterlagen kaufen, keinen billigen Fusel mehr trinken und Oliven essen. Auch für die unterschiedlichen Abstandsregeln in den EU-Ländern hatte er eine einfache Erklärung: Es liegt an der Sprache. Je mehr Vokale gesprochen werden, desto mehr wird geprustet und man braucht mehr Spuck-Abstand. In den konsonantenreichen Sprachen des Ostens reiche deshalb weniger Abstand. Das sei doch eigentlich auch hier im Norden möglich, wo den Menschen die ohnehin wenigen Worte vom Mund direkt auf den Boden fallen.

Kultur und Kunst sind beste Medizin

„Kunst und Kultur sind die einzige Medizin, die zwar nicht gegen das Virus, wohl aber gegen die psychischen Schäden helfen kann, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind“, ist Kaminer überzeugt. Gerade auch auf seiner Ostseereise spüre er deutlich, dass die Lust auf Unterhaltung enorm sei. Das Publikum findet er Klasse. Die Ostsee sowieso. „Sie ist ein besonderer Ort und nichts für Warmduscher. Sie ist nicht so eine warme Brühe wie auf Teneriffa“, sagt der 1967 in Moskau geborene Autor, der seit 1990 in Berlin lebt.

Der 53-Jährige mag das Urige und das Natürliche im Nordosten und hat sich bei seiner Ankunft auf Rügen gleich in die Fluten gestürzt. „Das Meer war aufgewühlt, der Strand abends leer und der Himmel änderte sich alle paar Minuten. So sind auch die Menschen hier, sie kommen von überall her“, so Kaminer. So eine Lesung wie hier würde er auf Teneriffa gar nicht haben. „Die Ostsee ist unschlagbar.“

Freund sitzt in Minsk in Haft

Ernst wird Kaminer beim Thema Belarus. Dort sei dringend Dialog vonnöten. Aber der Präsident könne nicht auf sein Volk zugehen, was ihm längst abhanden gekommen ist. „Der Präsident und das Regime müssen weg“, so Kaminer. Staatspräsident Lukaschenko sei aus dem vorigen Jahrhundert und habe das Land wie eine Kolchose geführt. Er hofft, dass nach seinem Besuch bei Kremlchef Putin alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Darunter auch sein Freund, der Politologe Vitali Shkliarov, der seit Juli in Minsk in Haft sitzt. „Wir schreiben uns jeden Tag, aber was soll man noch schreiben“, so Kaminer frustriert. Den Belarussen, die für einen Wandel auf die Straßen gehen, zollt er Respekt. „Das ist keine Opposition mehr, das ist längst das ganze Land.“

Von Gerit Herold