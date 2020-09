Wladimir Kaminer liest in Sellin von der Liebe

Sellin

Mit einer Sommerlesung unter dem Titel „ Liebeserklärungen“ will Wladimir Kaminer am 2. September im Cliff Hotel Sellin begeistern. Dort ist der 1967 in Moskau geborene Schriftsteller und Kolumnist, dem mit seinen Erzählbänden „Militärmusik“ und „Russendisko“ einst der Durchbruch gelang, von 20 Uhr an zu erleben.

Er hat die Schwächen des menschlichen Herzens im Blick

Was gibt es Schöneres als die Liebe? Und was bietet mehr Stoff für Komik, Dramen, Enttäuschungen und Hochgefühle? Egal ob es um verliebte Teenager geht, die einen Rockstar anhimmeln, bis die Illusion vom coolen Held an der Realität zerschellt. Oder ob die perfekt geplante romantische Überraschung daran scheitert, dass der Angebetete sie dank einer Fußballübertragung schlicht verpasst.

Aber natürlich gibt es auch Happyends und glückliche Verbindungen, die ein Leben lang halten. Von den zahllosen Facetten der Liebe weiß Wladimir Kaminer ein Lied zu singen – oder Geschichten zu erzählen: witzig, staunend, klug und immer mit liebevollem Blick auf die Schwächen des menschlichen Herzens.

Ausgang ist stets ungewiss, aber einzigartig

Wer regelmäßig zu Lesungen von Wladimir Kaminer geht, erlebt stets die Besonderheit der ganz neuen und absolut unbekannten Geschichten: Er liest aus dem aktuellen Buch, aber sein Handgepäck beinhaltet vornehmlich brandaktuellen, ganz frischen Lesestoff. An manchen Tagen liegen Geschichten auf der Bühne, die nur wenige Stunden alt sind.

Kaminer, der mit seiner Frau Olga und den beiden Kindern in Berlin lebt, ist es ein Anliegen, seine Gäste mit unveröffentlichten Werken zu unterhalten – auch das unterscheidet ihn von vielen Literaten, die derzeit durch deutsche Gefilde touren. Seine Art das Publikum zu unterhalten, hat etwas mit Reisen zu tun. Kaminer holt seine Gäste mit detaillierten Situationsbeschreibungen, viel Charme und intelligentem Humor ab und entführt sie in einen besonderen Abend. Der Ausgang ist stets ungewiss, niemals vorhersehbar ist, aber immer einzigartig.

Karten für die Lesung können im Cliff Hotel Sellin unter der Telefonnummer 038303/80 oder unter www.reservix.de bestellt werden.

