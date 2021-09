Woche der Nachhaltigkeit auf Rügen: Das wird für Interessierte angeboten

21. September, 14 Uhr: Gemeinsame Kartoffelernte in Muglitz auf der Streuobstwiese. Mit Anmeldung 0176 / 209 939 45. Am 21. und 23. September um 11 Uhr gibt es einen Blick hinter die Kulissen das Naturerbezentrums Prora, bei dem man einen Einblick unter anderem in die nachhaltige Bauweise des Gebäudes bekommt. Zwischen 10 und 17 Uhr findet das Hoffest beim Naturhof Otto in Datzow statt, um 19 Uhr ein Vortrag über Fischerei im Kursaal Thiessow. Am Mittwoch steht ab 11 Uhr das Schäferfest auf Groß Zicker an, wer möchte, kann ab 14 Uhr mit anpacken und in Neuhof bei Sagard mithelfen das Boddenufer zu reinigen. Am Donnerstag kann man den Tag mit einem „Waldbad“ um 8 Uhr in Göhren starten, Anmeldung unter 03 83 08/6 67 90. Ab 11 Uhr folgt eine Pflanzaktion in Baabe am Kurpark und um 14 Uhr eine Betriebsführung bei Sightseeing Trains Rügen in Prora (Gewerbegebiet 2 Nr. 19 in Binz). Das Unternehmen produziert individuelle Wegebahnen. Zwischen 10 und 18 Uhr kann der Hof Baldereck in Glowe besucht werden.

Am Donnerstagabend werden gleich zwei Filme zum Thema Nachhaltigkeit gezeigt. Zum einen ab 19 Uhr „Wem gehört mein Dorf“ im MIZ in Bergen (kostenfrei). Und zum anderen „Das geheime Leben der Bäume“ ab 19.30 Uhr auf dem Lebensgut Frankenthal bei Samtens (5 Euro). Am Freitag kann man zwischen 10 und 12 Uhr in den Hafen Gager kommen und den Geschichten des Fischers Thomas Koldevitz lauschen, ab 12 Uhr gibt es ein Fisch-Grillfest bei Schillings Fischhus in Schaprode. Am Sonnabend schließlich steht beispielsweise noch Kochen mit Kindern auf dem Programm. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr auf dem Biogut Saalkow bei Gustow (3 Euro pro Kind, Anmeldung 01 51/64 51 86 01)