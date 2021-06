Wochenendtipp auf Rügen: Tanzfest in Pansevitz

Pansevitz

 Wilde Kämpfe zwischen Gymnasiasten und Räubern auf der Bühne: Kinder wehren mit selbstgebauten Schildern aus Holz ihre Feinde ab, Gesichter verzerren sich vor Anstrengung – die 21 Schüler und Schülerinnen der Tanzklasse von der Freien Schule Rügen geben alles. Dass sie wegen der Corona-Bestimmungen nun am Wochenende doch zeigen dürfen, was sie sich ein ganzes Jahr lang erarbeitet haben, beflügelt Kinder und Lehrer. „Wir haben fest daran geglaubt und immer so gearbeitet, als würden wir auftreten“, erklärt Katharina Schwarz. Die Lehrerin betreut die Kinder im Alter zwischen zehn und zwölf gemeinsam mit den Tanzchoreografinnen Dörte Bähr und Julia Krassow.

Endlich wieder tanzen!

Sie haben eine intensive Woche mit Proben im Park von Pansevitz hinter sich, wo von Sonntag bis Dienstag drei Vorstellungen stattfinden. „Wir waren hier sofort willkommen, der Ort hier hat eine ganz besondere Ausstrahlung, die toll zu unserer Veranstaltung passt.“ Auch Olaf Zender, der sich gerade darauf vorbereitet, die Pädagogische Leitung an der Schule von Monika Morawietz zu übernehmen, freut sich, dass die Kinder ihre Version der „Roten Zora“ vor Publikum aufführen dürfen. „Bei meinen eigenen Kindern ist ihr Tanzprojekt ein Ereignis, das nachhaltig hängengeblieben ist. Kein Wunder, das ist Lernen mit allen Sinnen.“

Vorstellungen am Sonntag, Montag und Dienstag

Dazu gehört, dass die Kinder sich mit dem Thema ihres Stücks intensiv befasst und sich genau überlegt haben, wie sie den Konflikt zwischen armen und reichen Kindern auf die Bühne bringen. „Es ist wie ein Märchen, am Ende wird alles gut. Uns hat besonders gut gefallen, dass generationsübergreifend Solidarität stattfindet: Die armen Kinder werden zum Schluß in die Dorfgemeinschaft aufgenommen, die Intriganten dagegen müssen weichen. So sollte es doch auch im Leben sein, oder?“ Katharina Schwarz lacht. „Jetzt hoffen wir nur noch, dass das Wetter sich hält, wir sind bereit!“

Die Vorstellungen im Pansevitzer Park sind am Sonntag, 13. Juni, um 19 Uhr, Montag, 14. Juni, um 10.30 Uhr und am Dienstag, 15. Juni, um 19 Uhr. Karten sind unter der Nummer 0151/ 202 456 79 täglich zwischen 10 und 12 und 14 und 16 Uhr bestellbar.

Von Gaia Born