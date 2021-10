Rügen

Die Kranichsaison ist eröffnet. Während vor allem an der Boddenküste um Rügen und Zingst immer mehr Kraniche aus Skandinavien und dem Baltikum landen, testen einige Vögel bereits die Reiseroute weiter nach Frankreich und Spanien. Bis zum Massen-Abflug wird es aber wohl noch einige Wochen dauern. Bis es so weit ist, lassen sich die großen Vögel auch vom Beobachtungsstand auf der Insel Ummanz aus ansehen.

Bestenfalls besucht man zuvor die Kranichausstellung im Informationsgebäude von Waase, die täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist. Dort erfahren Naturfreunde alles Wissenswerte und können sich einen Film über die Vögel des Glücks ansehen.

Roland Berens Quelle: Veranstalter

Das Wochenende könnte mit dem Besuch eines Konzerts auf der Kurbühne Baabe beginnen. In der Musik von Roland Berens vereinen sich Rock, Blues, Folk und Jazz-Elemente mit deutschen Texten. „Er hat sich durch seine exzellente Beherrschung der Gitarre, besonders der zwölfsaitigen, und der Mundharmonika mit unverkennbar eigenem Stil in mehr als 2000 Konzerten einen festen Platz in der bundesdeutschen Musikszene erobert“, versprechen die Veranstalter. Freitag, 8. 10. um 15 Uhr an der Kurbühne in Baabe.

Die allabendliche Rückkehr der Kraniche von ihren Äsungsflächen können Naturliebhaber auf Ummanz verfolgen. Das Infozentrum in Waase bietet Kranich-Abende an. Quelle: Uwe Driest

Am Sonnabend soll der Herbsthimmel über Binz bunt werden. Dann sind alle Kinder mit ihren Familien beim Drachenfest am Kurplatz willkommen. Unter Anleitung werden die filigranen Himmelsstürmer zunächst zusammengebaut und anschließend kreativ bemalt und gestaltet. Höhepunkt des Nachmittags ist das gemeinsame Drachensteigenlassen am Strand unterhalb des Kurplatzes. Bastelmaterial gibt es vor Ort. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sonnabend, 9. 10. von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt.

Die ersten Kammermusiktage auf Rügen finden unter dem Titel „Herbststimmungen“ statt. Quelle: Annette Semrau

Am Abend wird es gleich gegenüber, im Travel Charme Kurhaus, klassisch. Unter dem Titel „Herbststimmungen“ eröffnen die Rügener Kammermusiktage unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel mit Werken von Mozart, Saint-Saëns und Robert Schumann. Der Titel „Herbststimmungen“ hat dabei doppelte Bedeutung. Schließlich ist die ‚Stimmung‘ Grundvoraussetzung für Musik, sind doch die Instrumente auf ganz konkrete Weise gestimmt und bilden so einen Zusammenklang, der gerade in der Kammermusik gut hörbar ist. Sonnabend, 9. 10. um 19.30 Uhr im Travel Charme Kurhaus Binz. Weitere Konzerte finden bis zum 13. 10. statt. Programm und Karten sind über das Theater Putbus erhältlich.

Das Prora-Zentrum an der Zufahrt zur Jugendherberge im Block V informiert zur NS- und DDR-Geschichte der historischen Anlage in Prora. Quelle: Gerit Herold

Einen Vortrag, unter dem Titel „Tickt der Osten anders?“, bietet das Prora-Zentrum an. Der in Jena geborene „Coach für Demokratie und Menschenrechte“, Stephan Schack, spricht über DDR-Sozialisation und Demokratieverdrossenheit „aus neurowissenschaftlicher Perspektive“. Er präsentiert seine Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen den Erlebnissen vieler Menschen in der DDR-Diktatur und aktuellen Stimmungen, die man in Protestbewegungen und Wahlergebnissen wahrnehmen kann. Sonnabend, 9. 10. um 15 Uhr im Prora-Zentrum, Fünfte Straße 6, bei der Jugendherberge/Block V. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter Tel. 038393-127921 oder info@prora-zentrum.de.

Von Uwe Driest