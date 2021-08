Wohnmobil auf Rügen: Es wippt und wackelt auf der Ablage

Bergen

Auf dem Kaufland-Parkplatz rieben sich viele Menschen am Wochenende die Augen. Was ist denn das? Dort stand ein geparktes Campingmobil mit unzähligen Wackelfiguren auf der vorderen Ablage. Eingerahmt von zwei nicht-wippenden M&M Figuren steht dort eine bunte Truppe. Diverse Tänzerinnen, ein Weihnachtsmann, ein Affe, ein Fußballspieler und sogar eine Meerjungfrau wippen dort fröhlich vor sich hin. Auch der klassische Wackel-Dackel darf nicht fehlen, allerdings hier eher eine Art Beagle.

„Die Idee ist vor vielen Jahren entstanden. Unsere Enkel haben immer Autorennen mit Spielzeugautos auf der Ablage gespielt“, erzählt Hermann Schiffers, der gemeinsam mit seiner Frau Petra unterwegs ist. „Da musste eine Alternative her.“ So kam die erste Wackelfigur, sicher befestigt auf die Ablage. „Ein Minion“, sagt der 63-Jährige aus Mönchen-Gladbach. „Der steht in der Mitte. Nach und nach kamen die anderen dazu.“ Wie viele es genau sind, kann Hermann Schiffers gar nicht genau sagen. „Ich habe noch nicht gezählt, es kamen immer mehr Geschenke von Freunden dazu, ab und an schauen wir auch mal nach seltenen Stücken im Internet.

Minions, Tänzerinnen und viele Tiere tummeln sich auf der Ablage des Wohnmobils. Quelle: privat

Keine Störung beim Fahren

Wird einem da nicht schwindelig während der Fahrt? Stören oder Ablenken während der Fahrt würden die Figuren nicht, sagt Schiffers. Er ist Berufskraftfahrer und meint: „Das sieht man gar nicht, während man fährt. Und wenn es dunkel wird, ist ja sowieso Ruhe, denn die sind ja solarbetrieben“ Der Trip auf die Insel Rügen war für die Familie übrigens eine Premiere, vom Timmendorfer Strand ging es für die leidenschaftlichen Camper weiter nach Sassnitz.

Und auch hier sind sie mit ihrer Dekoration positiv aufgefallen. „Das ist auch der eigentliche Grund, weshalb wir das machen“, so Hermann Schiffers. „Eigentlich bleibt jeder stehen und freut sich. Den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das ist die große Motivation.“ Hermann und Petra Schiffers wollen mit ihrem Hobby weitermachen, das ist klar. Und Platz auf der Ablage ist ja auch noch.

Von Anne Ziebarth