Wohnmobile in MV immer beliebter: Doch das rollende Hotelzimmer birgt auch Gefahren

Rostock

Sie lieben Campingurlaub. Seit gut 25 Jahren waren Marita (67) und Karsten Dopp (69) aus Kritzmow (Landkreis Rostock) vor allem mit dem Wohnanhänger unterwegs. Als die „Profi-Camper“ diesen vor zwei Jahren gegen ein Wohnmobil eintauschten, begingen sie trotzdem einen Anfängerfehler: Ihr modernes, sieben Meter langes Hotel auf Rädern war stark überladen. „Eines der Sicherheitsprobleme, das vor allem Einsteigern zu schaffen machen kann“, verdeutlicht der Rostocker Dekra-Abteilungsleiter Thomas Gramsch (57).

Run auf neue Wohnmobile

Die Fahrstabilität der „rollenden Schrankwände“ leidet. Ihre Windanfälligkeit beispielsweise nimmt zu und das Bremsverhalten verschlechtert sich. „Die Unfallgefahr erhöht sich“, so Gramsch. Brisante Fakten, die angesichts des bundesweiten Runs auf die Wohnmobile an Bedeutung gewinnen.

So schoss die Zahl der Neuzulassungen der locker mal 70 000 Euro teuren Mobile katapultartig in die Höhe. Deutschlandweit gab es im Corona-Jahr 2020 gegenüber 2019 ein Plus von 41 Prozent. Statt 53 920 gelangten 76 225 neue Gefährte auf die Straßen. In MV orderten laut Caravaning-Industrie-Verband 1278 Bürger ein neues Mobil. Ein Plus von 41,2 Prozent gegenüber 2019! Gleichzeitig können sich Vermieter vor Anfragen kaum retten.

Zehn Fehler bei Wohnmobil-Tour Mit dem Wohnmobil in die Ferien: Gerade Anfängern unterlaufen fatale Fehler. Der Rostocker Dekra-Abteilungsleiter Thomas Gramsch erläutert die Probleme: 1. Mit dem Pkw-Führerschein kann ich jedes Wohnmobil fahren: falsch. Wer ein Gefährt chauffieren möchte, das mehr als 3,5 Tonnen auf die Waage bringt und seinen B-Führerschein (Klasse 3) nach 1998 erworben hat, muss die C1-Berechtigung (kleiner Lkw-Führerschein) vorweisen. 2. Auch mit einem „schweren“ Wohnmobil (Gesamtgewicht zwischen 3,5 t und 7,5 t) ist Tempo 100 auf Landstraßen erlaubt. Irrtum. Bei diesen Mobilen gilt: maximal Tempo 80 auf Landstraßen und Tempo 100 auf Autobahnen. Gefährte bis 3,5 Tonnen dürfen bis zu 100 km/h auf Landstraßen schnell sein. Auf freien Autobahnen ist hierzulande theoretisch eine unbegrenzte Geschwindigkeit möglich. Im Ausland gelten jedoch stark abweichende Regelungen. 3. Im Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil 1 des Mobils sind unter anderem das Leer- und das zulässige Gesamtgewicht vermerkt. Dank einer Zuladung von beispielsweise 550 Kilo lässt sich viel mitnehmen. Die Praxis zeigt: Gerade Einsteiger verschätzen sich kolossal. Es muss unter anderem das Gewicht der Mitreisenden beachtet werden. Vor dem Start ist es ratsam, auf einer Waage den Check zu machen. Diese findet man beispielsweise in landwirtschaftlichen Einrichtungen, Kieswerken und auf einigen Recyclinghöfen. 4. Das Gesamtgewicht stimmt, doch die jeweilige Achslast ist zu hoch. Auch hier hilft ein Wiegetest. Es gilt: Schwere Gegenstände nach unten, leichte Gegenstände nach oben. Die oberen Hängeschränke eignen sich für leichte Gegenstände wie Handtücher, Kleidung und Kunststoffgeschirr. 5. Es reicht, wenn die Personen an Bord während der Fahrt Sicherheitsgurte angelegt haben. Nein. Auch beispielsweise mitreisende Hunde müssen speziell gesichert werden. Zudem sollte das Inventar gut verstaut werden, da es bei Bremsmanövern zu tödlichen Geschossen werden kann. 6. Moderne Mobile haben eine Rückfahrkamera, da ist das Manövrieren einfach. Vorsicht: Die ungewohnten Abmaße sind für ungeübte Fahrer tückisch. Besser ist es, sich immer von einem Einweiser helfen zu lassen. 7. Die Prüfplakette der Gasanlage hat keine große Bedeutung: falsch. Ohne gültige Prüfbescheinigung und entsprechende Plakette wird bereits die Einfahrt auf vielen Campingplätzen verwehrt. 8. Für die Navigation reicht ein mobiles Gerät. Hier drohen böse Überraschungen. Denn bei der Streckenführung ist vor allem die Höhe des Wohnmobils zu beachten. Wer nicht vor einem Tunnel oder einer Unterführung stranden möchte, sollte auf eine spezielle Navigationssoftware achten, die die Fahrzeugmaße berücksichtigt. 9. Ob nun sieben Meter lang oder darüber hinaus – das macht keinen Unterschied. Auf Fähren beispielsweise spielt das eine Rolle, denn es wird teilweise erheblich teurer. Zumal Mietgebühren in der Hauptsaison von im Schnitt 100 bis 145 Euro pro Tag den Wohnmobilurlaub ohnehin nicht zum Schnäppchen machen. 10. Für die Sicherung der Füße des integrierten seitlichen Vordachs auf dem Campingplatz reichen einige Heringe. Denkste! Sturmbänder sind hier unbedingt nötig.

Ziele vor allem in Deutschland anvisiert

„Der Corona-Effekt ist spürbar. Das Abschotten der Grenzen hat die Lust auf mobilen Urlaub in Deutschland verstärkt“, betont beispielsweise Katrin Brandt (54). Und auch in diesem Jahr würden zumeist Ziele innerhalb Deutschlands anvisiert, sagt die Inhaberin des gleichnamigen Anhänger-Camping-Centers in Kritzmow. „Es existiert bei uns eine lange Warteliste. Und wir haben bereits zahlreiche Buchungen für 2022“, verdeutlicht die Fachfrau, die den 101 Jahre alten Familienbetrieb in der dritten Generation führt.

Wohnlich: Katrin Brandt, Inhaberin des Anhänger-Camping-Centers in Kritzmow (Landkreis Rostock), präsentiert einen sieben Meter langen Knaus Sky Wave 650 MEG. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ihren Kunden gibt sie manchen Gewicht-Spartipp: Den Wassertank nur leicht füllen, Plastik- statt Porzellangeschirr wählen, Getränkekisten am Zielort kaufen, das Schlauchboot daheim lassen ...

„Auflasten“ des Fahrzeugs ist möglich

„Zum Glück bin ich damals vor dem Tourstart zum Wiegen bei einem benachbarten Landhandel gefahren“, erinnert sich Karsten Dopp. Ergebnis: Er hätte gar nicht mehr zusteigen dürfen. Das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen war bereits erreicht.

Der erfahrene Kraftfahrer packte sofort aus und um. Damit bewahrte der Mecklenburger seine Frau und Retriever Aron nicht nur vor möglicherweise gefährlichen Situationen auf der Straße. Bei Polizeikontrollen kann laut ADAC Hansa nämlich das Überladen – gerade bei den EU-Nachbarn – verdammt teuer werden (siehe Kasten).

Kirsten Klück vom Anhänger-Camping-Center Brandt in Kritzmow rät, auf die Traglast des Radträgers gerade bei der Mitnahme von E-Bikes zu achten. Zudem sind deren Akkus vor dem Start im Mobil zu verstauen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Laut CIVD-Sprecher Daniel Rätz liegen Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen übrigens absolut im Trend. Sie machen etwa 85 Prozent des bundesweiten Bestandes aus. Die Dopps aber entschieden sich zum sogenannten Auflasten. Dafür sind Änderungen am Fahrwerk und den Federn nötig. „Jetzt beträgt das zulässige Gesamtgewicht 3,85 Tonnen“, so Familienvater.

„Sogwirkung“ beim Überholen

Nicht nur Dopp beobachtet, dass viele Wohnmobile zu schnell unterwegs sind. Tatsächlich darf man hierzulande mit bis zu 3,5 Tonnen schweren Gefährten auf freien Autobahnen Vollgas geben. Doch gerade beim Überholen, etwa von Lkw, geraten unerfahrene Wohnmobilisten aufgrund der Sogwirkung in Schwierigkeiten. Das Fahrzeug beginnt zu schlingern“, sagt Helmut Bode (65), Chef des Fahrlehrerverbandes MV.

Er warnt vor allzu viel Sorglosigkeit beim Umstieg vom Pkw auf ein ungewohnt langes und hohes Fahrzeug. Gerade viele Urlaubsausflügler hätten noch nie ein derart wuchtiges Gefährt bewegt. „Ihnen fehlt schlichtweg die Übung“, so Bode.

Moderne Wohnmobile besitzen eine Rückfahrkamera: Trotzdem sollte man sich beim Rückwärtsfahren unbedingt einweisen lassen, rät der Rostocker Dekra-Experte Thomas Gramsch. Quelle: Dietmar Lilienthal

Allein die Zahl der Crashs in MV im vergangenen Jahr, bei denen Fahrer von Wohnmobilbesatzungen Verursacher oder Geschädigte waren, lässt aufhorchen: 443. Zum Vergleich: 2019 krachte es laut Polizei im Nordosten 401 Mal.

Als Hauptursachen nennt die Stralsunder Polizei-Pressesprecherin Jennifer Fischer die „Missachtung des Rechtsfahrgebotes und ungenügenden Sicherheitsabstand“. Zudem lösten Fehler beim Abbiegen, Wenden und Rückwärtsfahren viele Kollisionen aus.

Katrin Brandt empfiehlt ihren Neukunden, möglichst einige Proberunden zu drehen und zum Beispiel das Rückwärtsfahren mit Einweiser zu üben. Karsten Dopp hingegen zirkelt gekonnt seinen Knaus-Ungetüm auch durch enge Passagen. Er hat alles vorbereitet für die nächste Tour ins sächsische Chemnitz.

Von Volker Penne