Wohnungsdurchsuchungen in Stralsund und auf Rügen: Polizei findet Drogen

Stralsund/Göhren

Bei der Durchsuchung von Wohnungen in Stralsund und auf der Insel Rügen hat die Kriminalpolizei unter anderem Drogen und Bargeld beschlagnahmt.

In Stralsund durchsuchten Beamte vom Kriminalkommissariat gemeinsam mit einem Diensthundeführer zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus. Während die Beamten sich in die erste Wohnung begaben, warf ein 20-jähriger Beschuldigter zwei Tüten aus dem Fenster. In jeder Tüte befanden sich etwa 100 Gramm Cannabis. Außerdem wurde eine vierstellige Summe Bargeld, das vermutlich aus dem Handel mit Betäubungsmitteln stammt, gefunden.

Aufzuchtzelte in Göhren gefunden

In Göhren auf Rügen wurde die Wohnung eines 36-Jährigen durchsucht. Die Beamten entdeckten fünf professionelle Aufzuchtzelte mit 77 Cannabispflanzen. Alle Zelte waren mit Lüftern und Beleuchtung ausgestattet, die über einen Computer gesteuert wurden. Sämtliche Zelte samt Zubehör wurden abgebaut und sichergestellt.

Außerdem fanden die Beamten im Garten weitere 39 Cannabispflanzen sowie in der Wohnung Amphetamine und Cannabis im zweistelligen Grammbereich. Der 36-Jährige wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft festgenommen und nach einer richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

