Wolgasthaus verschwindet von Selliner Hochufer: Wo es bald stehen könnte

Es ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang: Die historische Holzvilla „Min Hüsing“ an der Hochuferpromenade des Ostseebades Sellin geht auf Wanderschaft. Das über 100 Jahre alte Wolgasthaus muss Platz machen für einen massiven Neubau mit Appartements. Doch das denkmalgeschützte Gebäude wird nicht abgerissen, sondern bekommt einen neuen Standort.

Diesen Deal hatte die Gemeinde mit dem Investor ausgehandelt, um das Kleinod zu retten. Bauherr ist die Primus Immobilien AG. Dem Projektentwickler aus Berlin gehört auch die Großbaustelle auf dem benachbarten Grundstück. Dort wurde in den letzten Monaten das 20 Jahre alte Selliner Kurhaus abgerissen, um an gleicher Stelle eine einen Stock höhere Luxusurlaubsherberge mit über 100 Zimmern zu errichten.

Holzhaus steht seit Jahren leer

Das alte Holzhäuschen, das seit einigen Jahren leer steht, will die Gemeinde einer neuen Nutzung zuführen. Zuvor soll das 1904 gebaute Wolgaster Fertighaus fachgerecht abgetragen und dann wieder aufgebaut werden. „Ende Oktober wird das Gebäude entrümpelt und dann vermessen. Anfang Januar beginnt dann der Abbau“, informiert Klaus Prokop von der Primus Immobilien AG. Das Haus werde nach dem Wiederaufbau der Gemeinde kostenlos als Eigentum zur Verfügung gestellt. Zudem übernimmt der Investor die Finanzierung der Hausumsetzung sowie der Sanierungsarbeiten. Für die Rettungsaktion werde mit Kosten in Höhe von 300 000 bis 400 000 Euro gerechnet.

Haus wird kleines Restaurant am Hafen

Darüber, wo das Selliner Wolgasthaus dann künftig stehen soll und wie es genutzt werden könnte, gab es in der Gemeinde mehrere Ideen. Im Gespräch waren ein Museum oder eine gastronomische Einrichtung am Südstrand, am Hafen oder im Seepark. Nun ist klar: „Das Haus kommt auf die Wiese am Selliner Hafen und soll als Café oder kleines Restaurant geöffnet werden“, erklärt Bürgermeister Reinhard Liedtke. Er hofft, dass dies zur nächsten Saison geschehen wird.

Für eine Küche werde noch ein kleiner Anbau konzipiert, für den Gastrobetrieb noch ein Pächter gesucht. Es sei immer geplant gewesen, am vor drei Jahren eröffneten kommunalen Wasser-Wander-Ratsplatz mit 80 Liegeplätzen für Segler und zwei für Fahrgastschiffe ein Ausflugslokal zu etablieren. In der Marina liegt seit zwei Jahren ein Räucherschiff mit Fischimbiss.

Keine Auflagen durch die Denkmalschützer

Auflagen seitens des Denkmalschutzes, dass das Nachfolgergebäude der schmucken Holzvilla am Hochufer nach historischem Vorbild nachgebaut werden muss, gibt es nicht. Denn mit dem Abtragen des historischen Gebäudes erlischt der Denkmalschutz.

Der vorherige Besitzer war nach 20 Jahren Wohnnutzung vor einigen Jahren ausgezogen. Er hatte mit mehreren Holzschutzgutachten nachgewiesen, dass das Gebäude mit dem DDT-haltigen Holzschutzmittel Hylotox kontaminiert ist. Wegen der hohen Schadstoffbelastung sei die Villa nicht mehr bewohnbar und für den Eigentümer somit auch nicht mehr nutzbar gewesen. Deshalb gibt es für das Blockhaus eine Abrissgenehmigung.

Nun weicht das Haus zwar auch an diesem Standort, kann aber doch für die Nachwelt gerettet werden. Sein moderner Nachfolger wird sicherlich um einiges größer. Da es für diesen Bereich keinen Bebauungsplan gibt, ist es ein Vorhaben im unbeplanten Innenbereich nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches. Demnach soll sich ein Bauvorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Unmittelbare Nachbarn sind das im Bau befindliche neue „Kurhaus Sellin“ und die Residenz „Seeblick“.

Wolgasthäuser gelten als Ikonen der Bäderarchitektur

Die sogenannten Wolgasthäuser gelten als Ikonen der Bäderarchitektur an der Ostseeküste. Als erste Fertighäuser der Welt wurden sie zwischen 1868 und 1910 von der Wolgaster Aktien-Gesellschaft für Holzbearbeitung in Wolgast hergestellt. Zu den bekanntesten Kleinoden, die es noch auf Rügen gibt, zählen unter anderen die Villa „Undine“ an der Binzer Strandpromenade und das „Drachenhaus“ auf dem Nordperd in Göhren.

Von Gerit Herold