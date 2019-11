Bekannte TV-Schneiderin gibt Rügens Hobbynäherinnen Tipps

Dubnitz

Den Hobbynäherinnen ist ihr Gesicht längst bekannt. Inge Szoltysik-Sparrer gehörte als Schneidermeisterin und Vorsitzende des Bundesverbandes der Maßschneider neben Guido Maria Kretschmer zur Jury der VOX-Fernsehshow „Geschickt eingefädelt“. Ihre Ratschläge, Tipps und Tricks sind gefragt bei den nadelschwingenden Damen. Die gab sie nun gerne und reichlich in einem Workshop auf der Insel weiter.

Ann-Katrin Reuter hat hier erst im letzten Jahr in Dubnitz ihr liebevoll geführtes Näh- und Stoffstübchen „Kater Mo“ eröffnet. Nachdem ihre eigenen Nähtreffs stets gut besucht waren, hat sie kurzerhand die bekannte Fernsehschneiderin eingeladen, ihr Profiwissen in einem Workshop an die geübten Näherinnen unter ihren Stammkundinnen weiterzureichen. „ Inge hat zugesagt und schon am nächsten Tag war der Termin ausgebucht“, sagt Ann-Katrin Reuter. „Für fortgeschrittene Näherinnen gibt es einfach nicht viele Angebote, da das meiste Anfängerkurse sind“, so Reuter.

Vor dem Nähen kommt die Arbeit

Die zehn Teilnehmerinnen erwartete hier ein anderes Niveau. „Denn die meiste Arbeit hat man vor dem Nähen“, sagt die Ladeninhaberin. Inge Szoltysik-Sparrer erklärt die Vorgehensweise der Profis. „Die Schnittmuster und das Maßnehmen bergen die größten Fehlerquellen. Denn statt nur drei Maße für Taille, Hüfte und Brustempfang nehmen wir an 28 Punkten Maß. So wird zum Beispiel auch die Krümmung des Rückens berücksichtigt“, sagt die Atelierbesitzerin.

Der Kontakt zwischen Ann-Katrin Reuter und Inge Szoltysik-Sparrer kam durch die Hobbyschneiderszene zustande, die auch auf Instagram eine große Reichweite und Fangemeinde hat. Nachdem sie sich auch auf einer Hobby- und Handarbeitsmesse zum ersten Mal persönlich begegnet sind, hat sich die Rüganerin mit dem Wunsch nach einem Workshop in ihren Räumen an die Fernsehschneiderin herangewagt. „Das hat auch einen Spaßfaktor für mich, da mein Know-how hier auf fruchtbaren, dankbaren Boden fällt“, sagt Szoltysik-Sparrer, die auch im eigenen Atelier stets Workshops gibt.

Schneidermeisterin Inge Szoltysik-Sparrer (r.) kam auf Einladung von Ann-Katrin Reuter (l.) nach Dubnitz in deren Näh- und Stoffstübchen ‚‚Kater Mo". Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Individuelle Schnittanpassungen

„Die Botschaft ist, dass nicht die Maschine die Arbeit macht, sondern die Hände dem Kleidungsstück die persönliche Note verleihen“, sagt der Profi. Für die anderthalb Tage im „Kater Mo“ stand ein Kleid auf der Tagesordnung. Emsig waren die Teilnehmerinnen dabei, mit Argusaugen das gegenseitige Maßnehmen zu beobachten. „Ich bin total begeistert, das hat mir wirklich viel gebracht“, meint Petra Sieg. „Ich bin froh, dass wir hier solch einen Schneiderladen haben, in dem ich auch viele Tipps bekomme, und viele Informationen holt man sich auch aus dem Internet. Aber diese Schnittanpassungen erfolgen hier für jeden sehr individuell“, sagt die Sassnitzerin.

Sabine Bestian kam für diese Lektionen sogar aus Potsdam auf die Insel. Reichlich Vorkenntnisse brachte sie als Schnittmusterdesignerin ihres Labels „echt knorke“ mit. „Schnittmusteranpassungen sind aber auch für mich etwas Neues. Bisher habe ich Größenanpassungen an Fachleute abgegeben. Dieses Know-how habe ich mir hier nun abgeholt. Dafür hat sich jeder Kilometer Anfahrt gelohnt“, meint Sabine Bestian.

Wiederholungen sind erwünscht

„Es ist immer lohnenswert zu sehen, was durch die Begegnungen und Kontaktpflege entsteht", freut sich Inge Szoltysik-Sparrer über die Nachfrage und den Anklang ihrer Workshops. Dabei kann sie sich auch vorstellen, durchaus noch mal nach Rügen zu kommen. „Dann bleibe ich aber einige Tage länger, um auch etwas von der Insel zu haben."

Von Wenke Büssow-Krämer