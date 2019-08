Binz

Dr. Hans-Georg Voigt gilt als geistreicher Kritiker und Visionär, wenn es um die Entwicklung der Insel Rügen geht. Die analysiert er auch im Alter von 95 Jahren noch messerscharf. Wir sprachen mit ihm im Vorfeld seines heutigen Jubiläums.

Alle Achtung, Herr Dr. Voigt: Dass Sie am 2. August ihren 95. Geburtstag feiern, sieht und merkt man Ihnen nicht an!

Dr. Hans-Georg-Voigt: (winkt ab) Ach was, der Körper baut nun mal zusehends ab – auch meiner. Das ist mittlerweile doch zu spüren. Da mache ich mir als Mediziner keine Illusionen.

Apropos Mediziner: Gibt es nun ein Geheimrezept für ein langes Leben?

Ich weiß es nicht. Ich habe immer versucht, mich viel zu bewegen und nicht völlig rücksichtslos mit meiner Gesundheit umzugehen. Ich habe zum Beispiel nie in meinem Leben geraucht. Und ich habe auch meinen Patienten immer wieder ins Gewissen geredet, die Finger vom Tabak zu lassen. Bei einigen hat es gefruchtet. Sie bedanken sich heute noch bei mir dafür, dass ich ihnen vor Jahren das Rauchen verboten habe.

Damals waren Sie noch Arzt im Landambulatorium, das sie kurz darauf leiteten. War das Ihr Lebensplan?

Nein, gar nicht. Binz sollte eigentlich nur eine Station meiner beruflichen Laufbahn sein. Ich hatte ja schon Pädagogik und Medizin studiert und eine „Universitäts-Karriere“ in Rostock in Aussicht. Aber ich wollte vorher erst einmal „an die Front“, also raus ins Leben, in die Praxis. Die Arbeit mit den Menschen hat mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin Ab 1973 wurde ich dann mit dem Aufbau des hiesigen Kurwesens beauftragt. In der Folge entstanden Kindersanatorien und prophylaktische Kuren in großem Stil.

Sie stammen aus Magdeburg. Sind Sie für die Inselbewohner ein „Zugezogener“ oder ein Einheimischer?

Ich denke, ich bin im Laufe der Jahre zum Insulaner geworden – aus der Sicht der anderen und auch in meinem eigenen Selbstverständnis. Deshalb kann ich es ja nicht mit ansehen, wie mit unserer Insel umgegangen wird – unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Entwicklung und des Fortschritts.

Was ärgert Sie denn besonders?

Diese Kurzsichtigkeit bei der Entwicklung Rügens. Wir haben hier nun ganz offensichtlich die besten Voraussetzungen zur Schaffung einer Gesundheitsinsel, bei Fortbestand einer traditionellen, angemessenen Tourismuswirtschaft. Die Insel muss geschützt werden, aber kaum jemand scheint bereit zu sein, dafür zu kämpfen. Stattdessen lässt man sich von dem Versprechen locken, dass uns breitere Straßen mehr Industrie und noch mehr Touristen und ergo mehr Wohlstand bringen. Aber für wen?

Daran glauben Sie nicht?

Wer nur einmal kurz innehält und nachdenkt, erkennt schnell, dass das nicht funktionieren kann. Sehen Sie sich doch mal in der Welt um, was uns das ständige Wachstum im Tourismus gebracht hat. Auf Mallorca, in Barcelona und Venedig zum Beispiel wehren sich die Einwohner schon gegen die Urlaubermassen und sehen die Identität ihrer Heimat gefährdet. Was die Gästezahlen angeht, hat Rügen die vor Jahren diskutierten Grenzen schon längst überschritten. Und hier wird weitergemacht, als hätte sich nichts geändert.

Was ist denn anders geworden?

Das Klima zum Beispiel. Darauf haben Wissenschaftler seit Jahren aufmerksam gemacht. Zurzeit ist das Thema in aller Munde. Aber hier scheint sich niemand darum zu scheren. In Binz, wo ich seit Jahrzehnten zu Hause bin, lässt sich das beobachten. Weil der Platz immer knapper und der Grund und Boden immer teurer wird, baut man zunehmend in die Tiefe, etwa für Auto-Stellplätze. Dabei gehen fast alle Experten in ihren Berechnungen von einer signifikanten Erhöhung der Meeresspiegel aus. Wenn das eintritt, laufen die ganzen Untergeschosse voll. Auch Sassnitz muss prüfen, was eine Erhöhung des mittleren Pegels bedeutet, und zwar nicht nur für uns heute, sondern vor allem für die nächsten Generationen, die dafür ja auch schon demonstrieren..

Das bereitet Ihnen Kopfzerbrechen?

Ja, ist Unsinn, könnte man meinen. Ich bin jetzt 95 Jahre alt, mir könnte eigentlich egal sein, was noch kommt: Mein Leben ist gelaufen. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir zu einer sachlichen Diskussion zurückfinden und unsere Zukunft nicht in politischen Debatten verspielen, schon den Nachkommen zuliebe.

Stellen Sie sich vor, jemand überrascht Sie am Geburtstag und sagt: Du entscheidest jetzt über die Zukunft der Insel. Wie würde sie dann aussehen?

Wir bräuchten für die Entwicklung ein verbindliches Konzept, wie es seit Jahren gefordert wurde, das den Fortbestand der Schönheit der Insel sichert. Rügen würde nicht länger von der Industrie und den Immobilien-Haien ausgebeutet. Leute, die nur Geld rausholen wollen, brauchen wir nicht. Rügen wäre wieder ein eigener Kreis. Die Menschen würden ihr Auskommen im Gesundheitswesen und im Tourismus finden, es gäbe neben der Landwirtschaft auch Leichtindustrie und Gewerbe, aber keine Betriebe, die schweren Schienen- und Straßenverkehr mit sich bringen. Wir hätten wieder einen funktionierenden Fährverkehr – und ganz, ganz viele Ruhezonen.

Gibt es die nicht ausreichend?

Gucken Sie sich doch bloß an, was uns diese ganze Digitalisierung bringt. Manche Menschen wollen ja am liebsten noch draußen an den Bojen Internetempfang haben. Es wird ein Luxus sein, nicht erreichbar sein zu müssen. Die Gäste werden in der digitalisierten Welt noch händeringend nach solchen Zonen der Ruhe suchen. Die müssen wir schaffen – wenn nicht auf einer Insel wie Rügen, wo dann? Digitalisierung sollte nur dort stattfinden, wo sie wirklich nötig und sinnvoll ist.

Stoßen Sie mit Ihrer Auffassung nicht regelmäßig auf Widerspruch?

Interessanterweise nicht. Ich habe meine Gedanken in den zurückliegenden Jahren in verschiedenen Medien veröffentlicht. Ich kann ohne geistige Beschäftigung nun mal nicht sein. 80 Beiträge waren es unter anderem in der OSTSEE-ZEITUNG. Ich habe mit der damaligen Landrätin Kerstin Kassner, dem langjährigen Ministerpräsidenten Erwin Sellering und dem Insula-Rugia-Vorsitzenden Professor Hans-Dieter Knapp diskutiert, die meine Haltung in Grundzügen teilten. Und selbst von dort, wo man meine „Gegner“ vermuten könnte, kam nie Protest. Das liegt vielleicht daran, dass ich eigentlich nur Fakten zusammentrage. Die lassen sich schwerlich widerlegen.

Ist die gegenwärtige Entwicklung Ihrer Meinung nach in erster Linie eine Folge des Wirtschaftssystems oder der Menschen, die in diesem System leben?

Ich habe in vier politischen Systemen gelebt und keines davon war perfekt. Sie sind immer wieder an menschlichem Versagen gescheitert. Immer wieder spielten das Geld und Anspruchsdenken eine unselige Rolle, besonders krass zwischen Arm und Reich. Anstelle vieler Tugenden wie Fürsorge und Gerechtigkeit treten heute leider mehr egoistisches Wohlstandsstreben, Gier und Machtrieb in den Vordergrund. Angesichts der drohenden drastischen Klimaveränderungen müsste sich ein echtes, gemeinsames Nachdenken einstellen.

Mediziner und Pädagoge Dr. Hans-Georg Voigt wurde 1924 in der Nähe von Magdeburg geboren. Sein Vater war Reichsbahner und so kommt der junge Hans-Georg als Zwölfjähriger über eine Freifahrkarte zum erste Mal nach Rügen. Später absolviert er eine Elektrikerlehre, wird zur Kriegsmarine eingezogen und studiert in Halle Pädagogik. Sein Medizinstudium schließt er 1959 in Rostock ab. Später arbeitet er als Arzt im Binzer Landambulatorium, dessen Leitung er übernimmt, bevor er mit dem Aufbau des Kurwesens im großen Stil auf Rügen beauftragt wird. Jahrelang hat Voigt das Kindersanatorium in Binz geleitet und 1995 den hiesigen Schachclub „ Vita Binz“ gegründet.

Maik Trettin