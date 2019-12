Die Vorbereitungen auf den Advent beginnen bei Familie Funke in Karnitz spätestens im Oktober. Doch auch im Sommer wird an der einen oder anderen Lichterkette gearbeitet.

Jedes Jahr leuchten mehr Lichter im Garten und am Haus der Familie Funke. Sohn Daniel Funke (v.l.) mit Freundin Victoria, Ralf Funke, Schwiegermutter Traudi Becker, Ehefrau Heidi, Cousin Winfried Looks und der Weihnachtsmann erfreuen sich an dem Funkeln im Dezember. Quelle: Wenke Büssow-Krämer