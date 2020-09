Sassnitz

Im Sassnitzer Stadthafen schaukelt ein Zebra auf dem Wasser. Am Sonnabend, den 29. August, hat das Wohnschiff mit dem auffälligen Streifendesign am Kai des Westhafens festgemacht. Zwei Schlepper haben das Hotelschiff von Emden durch den Nord-Ostsee-Kanal nach Rügen gebracht.

Wie lange es hier bleiben wird, weiß offenbar niemand. Der Hafenkapitän kann dazu keine Angaben machen. Der Geschäftsführer der städtischen Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft war am Dienstag für die OZ nicht zu erreichen.

Die „Sans Vitesse“, wie das Zebra-Schiff richtig heißt, ist ein so genanntes Floatel, ein schwimmendes Hotel wie die „Rossini“, die gleich nebenan liegt. Beide Schiffe gehören zur Reederei „Chevalier Floatels“ aus dem niederländischen Kootwijkerbroek. Mit ihren 75 Metern ist die „Sans Vitesse“ nur etwa gut halb so lang wie das benachbarte Hotelschiff. An Bord gibt es 101 Kabinen.

Verlegeschiff liegt im benachbarten Mukran

Die sind gegenwärtig noch leer. Wer dort einziehen wird, darüber kann nur spekuliert werden. Möglicherweise sollen auch hier Arbeiter des Nord-Stream-2-Projekts untergebracht werden. Sie sollen das letzte Teilstück des zweiten Strangs der Erdgasleitung zwischen Russland und Deutschland fertigstellen. Das entsprechende Spezialschiff liegt seit geraumer Zeit im benachbarten Hafen von Mukran und wartet auf seinen Einsatz.

Der Kai im Sassnitzer Westhafen war bislang die Heimat der Behördenschiffe und der Kreuzfahrer. Für letztere wurden bei der Sanierung eigens Zäune und Tore gesetzt, um den internationalen Sicherheitsvorschriften zu entsprechen. Bislang waren die Tore fast immer geöffnet, so dass Passanten ungehindert am Kai und an den dort liegenden Schiffen entlangschlendern konnten.

Mit dem neuen Hafenbetreiber – statt der städtischen Wärmeversorgung Rügen verwaltet jetzt der Fährhafen Sassnitz den Stadthafen – kamen die Wohnschiffe und die Zäune. Mittlerweile sind auch die ehemals öffentlichen Parkflächen neben dem Dienstgebäude der Wasserschutzpolizei von der Hafengesellschaft eingezäunt und für die Bewohner des Wohnschiffs reserviert worden.

Im Westhafen ist es eng geworden

Möglicherweise hat die Ankunft des zweiten Wohnschiffs die Sassnitzer selbst ein bisschen überrascht. Dass es in Kürze bezogen werden kann, ist unwahrscheinlich. Noch fehlen beispielsweise die notwendigen Anschlüsse für Trinkwasser und Strom. Das Ver- und Entsorgungsproblem war auch für die „Rossini“ erst nach einigen Querelen gelöst worden. Das Schiff hatte ursprünglich die eigenen Dieselaggregate Tag und Nacht laufen lassen, um den benötigten Strom zu erzeugen.

Mit der Ankunft des Zebra-Schiffs ist es eng geworden im Westhafen. Für das Kreuzfahrtgeschäft dürfte das weniger ein Problem sein. Das liegt aufgrund der Corona-Krise ohnehin am Boden. Im benachbarten Hafen Mukran liegt bereits ein Kreuzfahrtschiff, das aktuell nicht benötigt wird. Ein weiteres soll demnächst in der Tromper Wiek vor Mukran „geparkt“ werden.

Ob die Behördenschiffe weiter an ihren angestammten Liegeplätzen am Kai des Westhafens bleiben können, ist ungewiss. Nach OZ-Informationen wird derzeit geprüft, ob ein „Umzug“ an eine andere Brücke sinnvoll und möglich ist.

