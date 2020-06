Zerfällt die Planungsregion Vorpommern?

Vorpommern

In Vorpommern-Greifswald mehren sich die Stimmen, die eine Trennung der bestehenden Planungsregion herbeiführen möchten. Auf Initiative der Fraktion FDP/Freier Horizont/Bürgerliste und der CDU hat der Kreistag am Montag mehrheitlich einen Prüfauftrag an den Landrat beschlossen. Er möge untersuchen, unter welchen Bedingungen eine Trennung in eine Planungsregion Vorpommern-Rügen und eine Planungsregion Vorpommern-Greifswald möglich ist.

Ziel des Antrags: Planungshoheit des Kreises stärken!

Ziel sei es, die kommunale Planungshoheit des Landkreises zu stärken, so Kreistagsmitglied Dominique van Eick. Sowohl die weit überdurchschnittliche Fläche des Landkreises von rund 4000 Quadratkilometern als auch die Einwohnerzahl würden diesen Schritt rechtfertigen.

Hintergrund ist Raumentwicklungsprogramm zu Windgebieten

Hintergrund des Antrags ist das aktuelle Raumentwicklungsprogramm zu den Windenergiegebieten, wonach rund neun Zehntel aller Windräder in Vorpommern-Greifswald stehen sollen. Das sei eine extreme Schieflage, kritisierten die Initiatoren des Antrags. Dessen Gegner, zu denen SPD, Linke und Grüne gehörten, pochten indes auf die Einheit Vorpommerns in großen Raumentwicklungsfragen.

