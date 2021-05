Zimmer frei zu Pfingsten auf Rügen:  „Wir sind bereit“

Ostseebad Binz

Das Grummeln bei den Wirtschaftsverbänden Vorpommerns wird immer lauter. Während in Schwerin am Dienstag Lockerungen der Kontaktbeschränkungen auf der Tagesordnung standen, hat das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen die Urlaubsbeschränkungen im Land gekippt.

Bei uns im Land lassen eventuelle Öffnungen der Tourismusbranche auf sich warten. Erst nach Pfingsten solle angesichts sinkender Inzidenzzahlen über weitere Öffnungen beraten werden, hieß es aus dem Kabinett. Stand Dienstagabend hat Vorpommern-Rügen einen Inzidenzwert von 26,3.

„Unsere Urlauber fahren nach Schleswig-Holstein“

„Andere Bundesländer lenken jetzt „unsere“ Urlauber nach Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Bayern und unsere hervorragende Tourismusbranche geht leer aus“, moniert Jens Feißel, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Vorpommern. Unter dem Motto „So nicht mit Vorpommern!“ haben sich jetzt nicht nur die regionalen Tourismusverbände von Rügen und Stralsund und Fischland/Darß zusammengetan, um der Forderung nach einer möglichst zeitnahen Öffnung für den Bundestourismus mehr Gewicht zu verleihen.

Mit im Boot sind jetzt auch die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern und der Unternehmerverband Vorpommern. Die Regelung zur verzögerten Öffnung des Tourismus trotz sinkender Inzidenzwerte sei unverhältnismäßig und daher nicht zu akzeptieren.

Wie schnell kann geöffnet werden?

Im Parkhotel Sellin steht man in den Startlöchern. „Wir könnten loslegen“, heißt es von einer Mitarbeiterin. „Wir haben alles bestellt, Lebensmittel, die Wäsche, alles.“ Das Team würde sich riesig freuen, wenn bereits zu Pfingsten die Zeiten von Kurzarbeit vorbei seien. „Man darf nicht unterschätzen, was eine Woche in der Hochsaison wirtschaftlich für ein Hotel ausmachen kann“, meint sie. „Daher freuen wir uns über eine frühe Öffnung.“

Urlauber haben Pfingsturlaub längst storniert

Eine Öffnung zu Pfingsten sehen andere Hotelbetreiber mit gemischten Gefühlen. „Wir freuen uns, wenn es wieder losgeht. Aber Pfingsten – das würden wir wohl nicht schaffen“, meint zum Beispiel Manuela Pesl vom Soibelmanns Sporthotel in Samtens. „Wir müssen ja erst mal Ware bestellen und wissen, wie viel wir brauchen. Außerdem haben bei uns die Gäste ihren Pfingsturlaub storniert. Kann ich ja auch verstehen bei so viel Unsicherheit. Was passiert denn, wenn die Inzidenzzahlen wieder steigen? Dann müssen wir den Gästen sagen, tut uns leid?“

„Irgendwie bekommen wir das hin“

Im Strandhotel Dormero wartet Hotelmanager Benjamin Knapp auf weitere Informationen der Regierung. „Ja, natürlich würden wir öffnen“, sagt er und lacht. „Irgendwie bekommt man es doch immer hin.“ Die Herausforderungen seien aber alles andere als trivial und die Uhr ticke. „Vor allem ist es ja noch eine gewisse Zeit, bis eine entsprechende Verordnung da ist und wir genau wissen, welche Vorgaben wir zu erfüllen haben. Kurzfristig wird es mit den Bestellungen dann auch immer schwieriger.“

Tourismusverband: Öffnen so schnell wie möglich!

Ursprünglich war eine Öffnung zu Pfingsten oberste Forderung des Tourismusverbandes. Wäre denn eine Öffnung nach Pfingsten eine Alternative? „Unschön, nicht markt- und situationsgerecht, aber akzeptabel und realistisch ist ein Datum um Ende Mai für den bundesweiten Tourismus“, meint Knut Schäfer, Chef des Tourismusverbands Rügen. „Wichtig ist eine rechtzeitige Bekanntgabe dieses Termins und der Bedingungen, damit die Branche reagieren und planen kann!“ Es bleibe aber primär bei der Forderung einer Öffnung zu Pfingsten, die Möglichkeit der Klage vor dem Oberverwaltungsgericht behalte man sich vor.

Wirtschaftsverbände fühlen sich nicht gehört

Ein Auslöser für den jüngsten Schulterschluss der Wirtschaftsverbände war schließlich die Äußerung des Wirtschaftsministeriums, man hätte sich beim MV-Gipfel mit den Branchen verständigt. „Die Wirtschaftsverbände Vorpommerns sind im Vorfeld des Gipfels weder gefragt noch in die vorbereitenden Abstimmungen einbezogen worden und sehen Ihre Interessen am Tisch des MV-Gipfels weder durch die Landesregierung noch durch die dort berufenen Vertreter der Wirtschaft vertreten“, ärgert sich Jens Feißel, Geschäftsführer des Unternehmerverbands Vorpommern.

Ergebnisse des Gipfels unbefriedigend

Die Ergebnisse seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, räumte auch Lars Schwarz, Präsident der Dehoga MV, ein. „Zufriedenheit sieht anders aus.“ Auch der Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern Axel Hochschild sei „maßlos“ enttäuscht, dass die Hotels viel zu spät öffnen. „Das ist falsch und nicht mehr nachvollziehbar! Der Verbund der fünf Wirtschaftskammern , das sind alle IHK`s und Handwerkskammern in MV, hatten in einem Gespräch mit Frau Schwesig klar und eindeutig die Öffnung aller Wirtschaftsbereiche zu Pfingsten gefordert. Das blieb bei Frau Schwesig leider ungehört“, so Axel Hochschild. Das Wirtschaftsministerium hatte argumentiert, die gesamte Sommersaison jetzt nicht durch vorschnelle Öffnungen gefährden zu wollen.

„Keiner möchte öffnen, um nach wenigen Tagen pandemiebedingt wieder zu schließen“, so Gunnar Bauer. „Die Entscheidungen sind im Rahmen des MV-Gipfels mit den Branchen abgestimmt worden. Wenn jetzt zu schnell alles öffnet, laufen wir Gefahr das Erreichte zu gefährden. Es geht darum, einen Weg zu gehen, den Tourismus dauerhaft zu öffnen.“

Von Anne Ziebarth