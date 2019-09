Zirkow-Serams: Klageweg statt Radweg

Zirkow

Kein Baubeginn in diesem Jahr. In der unendlichen Geschichte des Radwegs entlang der B 196 zwischen Zirkow und Serams wird das nächste Kapitel geschrieben. Mehrfach kündigte das Straßenbauamt des Landes den Baubeginn für den Herbst des jeweiligen Jahres an. Noch im März 2018 berichtete die OSTSEE-ZEITUNG, dass Amtsleiter Ralf Sendrowski den Bau für den Oktober desselben Jahres in Aussicht gestellt habe. Danach hätten die Radler ab Juni dieses Jahres die neue Strecke nutzen können. Stattdessen teilte das Ministerium für Infrastruktur im September 2018 mit, dass frühestens im November 2019 mit dem Bau begonnen werden könne. „Bis Ende Mai 2020 soll die Trasse fertig sein“, ließ sich Sendrowski im April zitieren. Aktuelles Statement zu dem Thema: „Einen Baubeginn noch in diesem Herbst schließe ich aus“, so Sendrowski.

Bei der Begründung für die wiederholten Verzögerungen seit Beginn der Planungen vor etwa 15 Jahren zeigen die beteiligten Akteure gern mit dem Finger aufeinander. Erst soll ein Sachbearbeiter im Amt langfristig erkrankt, dann ein anderer gar verstorben und schließlich ein Planungsbüro in Insolvenz gegangen sein, wollen Einwohner von Zirkow wissen. „Wir reden seit 15 Jahren über den Radweg und zehn Jahre lang ist der Fortgang verpennt worden. Dabei haben wir schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass es Probleme geben wird“, schimpft Jens Hoyer. Damit meint der Zirkower Bürgermeister den Widerstand von Grundeigentümern.

Anliegern droht nun Enteignung

„Wegen des problematischen Grunderwerbs war es notwendig, ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen. Dies war unvermeidlich, weil ein freihändiger Grunderwerb als Voraussetzung für den Radwegebau trotz aller Bemühungen nicht erreicht werden konnte“, sagt Ministeriums-Sprecherin Ulrike Sennewald. „Derartige Verfahren können sich durchaus über mehrere Jahre hinziehen, vor allem wenn der dann vorliegende Planfeststellungsbeschluss durch Betroffene beklagt wird und daraufhin zusätzlich noch ein Enteignungsverfahren durchgeführt werden muss.“

Diese Lesart hält Bernd Voss für „Propaganda“. Der ist Eigentümer angrenzender Waldflächen und meint, er werde als Begründung dafür vorgeschoben, dass auch nach 15-jähriger Planungszeit noch nichts geschehen sei. Tatsächlich hält Voss die geplante Streckenführung für „idiotisch“, würde einen südlich um den Ort führenden Verlauf bevorzugen. „Meine Mitwirkung würde nicht gebraucht, weil ich sowieso enteignet würde“, habe ihm das Straßenbauamt mitgeteilt. Das machte ihn nicht williger.

Betroffene drohen mit Klage

Nach OZ-Informationen könnte zudem die Genehmigung für eine Gewerbeansiedlung ohne Beteiligung eines davon betroffenen Grundeigentümers erteilt worden sein. Ein deswegen später vereinbarter Vergleich wäre sodann nicht eingehalten worden, weswegen die Angelegenheit nun beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald läge.

Es geht in der Sache um 3,7 Kilometer Radweg, welche die Lücke der Verbindung von Bergen nach Thiessow schließen würden. „Der Radweg hat strategische Bedeutung für den Rügener Verkehr“, meint Anwohner Bernd Mäder. „Auch der Erdbeerhof verspricht sich Entlastung vom Verkehrschaos, weil viele Besucher mit dem Rad kommen könnten.“

Die Erörterung der Einwendungen von Gemeinde und Anwohnern fand in der vergangenen Woche statt. Der Planfeststellungsbeschluss werde Sennewald zufolge voraussichtlich Ende dieses Jahres vorliegen. Erst dann werde abzuschätzen sein, wann ein Baubeginn möglich sei. „Man kann nur hoffen, dass in dieser Zeit niemand zu Schaden kommt“, sagt Gemeindevertreterin Gundela Knäbe. Bernd Mäder fügt hinzu: „Ich habe auf der Straße schon viele gefährliche Situationen erlebte und bin auf dem Waldweg auch schon mal gestürzt“, sagt der 71-Jährige. „Wenn jemand verunglückt, erstatte ich Strafanzeige gegen das Straßenbauamt und den Minister.“

Rad ab? – Rügens Radwegegipfel Der Tourismusverband Rügen richtet am kommenden Donnerstag von 12 bis 16 Uhr einen Radwegegipfel im Parkhotel Rügen aus. Dort wird Thomas Fitzke, Rad- und Wanderwegebeauftragter in der Mecklenburgischen Seenplatte und Vorstand des ADFC MV, über Erfahrungen aus dem Radwegemanagement berichten. Anschließend soll es einen Überblick über die künftige Radwegeplanung auf der Insel sowie eine Podiumsdiskussion geben. Anmeldung unter 0 38 38/80 77 14 oder www.tourismus-ruegen.de/Termine/Radwegegipfel.

