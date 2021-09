Insel Rügen

Lachende Gesichter und Tränen: Während bei den einen die Korken knallten, blieben bei den anderen die Häppchen liegen. Wir haben uns bei den Parteien auf der Insel Rügen umgehört und einige Reaktionen auf Bundes- und Landtagswahlen eingefangen. Die Ergebnisse der Landtagswahl lagen zum Redaktionsschluss noch nicht komplett vor, wir haben uns an den Trends von 22 Uhr orientiert.

Bei der Landtagswahl zeichnete sich gestern Abend ein Kopf an Kopf-Rennen ab. Im Wahlkreis 34 (Nordost Rügen) war abzusehen, dass die SPD mit über 30 Prozent die meisten Zweitstimmen vor der AfD und der CDU bekommt. Im Rennen der Direktkandidaten lag Sylva Rahm-Präger (SPD) vor Thomas Naulin von der AfD und Julia Präkel. Im Wahlkreis 33 (Südwest Rügen) hatte die SPD bei den Zweitstimmen ebenfalls die Nase vorn und verwies die AfD und die CDU auf die Ränge. Hier lieferten sich die Kandidaten Heiko Miraß (SPD) und Holger Kliewe (CDU) ein knappes Duell um das Direktmandat für den Landtag.

Wahlparty mit Currywurst

Jubel und Freude angesichts des guten Ergebnisses auf Bundes- und Landesebene bei der SPD. „Wir sind begeistert“, sagte ein glücklicher Heiko Miraß. „Das ist auf allen Ebenen ein gutes Ergebnis und zeigt ein hohes Maß an Vertrauen der Wähler.“ Neben einem sicheren Spitzenergebnis im Land sah es am Abend auch nach einem Sieg der SPD im Bund aus.

„Das wäre für uns als Land natürlich auch toll, wenn man dann in einem Zug mit der Bundesregierung kommunizieren könnte“, so der Staatssekretär. Gemeinsam mit „Kollegin“ Sylva Rahm-Präger aus dem Wahlkreis Vorpommern-Rügen V und Wahlhelfern von der Insel feierte er im Kreisverband in Stralsund bei dem „Kraftriegel der Produktion“, wie er sagt. „Currywurst mit Pommes.“ Er selbst musste allerdings zu Redaktionsschluss noch zittern: Ob er in seinem Wahlkreis Vorpommern-Rügen IV im Direktkandidatenduell gegen Holger Kliewe gewinnen kann, stand noch nicht fest.

Keine Feierstimmung bei der CDU

Die Stimmung auf der Wahlparty von Holger Kliewe (CDU) war indes getrübt. „Hier herrscht keine Feierstimmung, angesichts der Zahlen auf Bundes- und Landesebene. Höchstwahrscheinlich gibt es im Land zwei bis drei Direktmandate. Das ist beschämend für die CDU“, sagte er, als die Hälfte der Wahllokale ausgezählt waren. Da lag er noch knapp vorn im Wahlkreis 33.

„Ich denke, ich habe fünf Jahre lang eine gute Arbeit in Schwerin gemacht. Und nicht nur dort, sondern auch in der Region. Ich habe mich um sie und die Menschen gekümmert, das haben sie honoriert“, sagt er. Nach der kurzen Wahlnacht folgt für ihn erst mal eine kleine Verschnaufpause. „Am Dienstag ist Fraktionssitzung. Dort werden die nächsten Schritte besprochen“, so Holger Kliewe.

Viel positive Bestätigung

Gespannt war die Stimmung im Hafenhotel Viktoria in Lauterbach. Hier traf sich die CDU-Kandidatin Julia Präkel mit Parteikollegen und Weggefährten zu Snacks, Wein und Saft. Ein Beamer projizierte die aktuellen Stände aus den Wahlbüros an die Wand. Ruhig wurde es immer, wenn das Bild kurz schwarz wurde und danach aktualisiert aufploppte. Obwohl sie zu keiner Zeit bei den Erststimmen vorne lag, blieb sie zuversichtlich.

„Ich habe alles dafür getan, kam mit sehr vielen Leuten im Wahlkampf ins Gespräch, ob an der Haustür, bei Festen oder in den Unternehmen, die ich besucht habe. Ich habe viel positive Bestätigung bekommen“, sagt sie. Zuversicht auch bei Burkhard Lenz, für den sie jahrelang arbeitete und jetzt seine Nachfolgerin im Landtag sein möchte. Er tritt nicht erneut an. „Wichtig ist, was am Ende rauskommt, deshalb lassen wir uns von den Zwischenergebnissen nicht verrückt machen. Ich lag damals beim Beginn der Auszählung auch oft hinten“, sagt er.

Enttäuschung bei den Linken

Trübsal herrschte hingegen bei den Linken, die sich bei selbst gemachten Snacks in Bergen zur Wahlparty trafen. Doch weder Gulaschsuppe noch Kuchen wollte den Genossen so recht schmecken. Nicht nur, dass Die Linke am Abend mit der Fünf-Prozent-Hürde kämpfen musste, auch das Aus von Bundestagskandidaten machte den Parteimitgliedern zu schaffen. Unter ihnen auch Dieter Holtz, langjähriger Bürgermeister von Sassnitz. „Es herrscht überall Wechselstimmung bei den Wählern“, so Holtz.

„Nur schade, dass die Linken in diese Überlegungen offensichtlich nicht mit einbezogen werden.“ Er vermutet, dass es zur Bildung einer Großen Koalition kommen könnte. „Das sehen viele vielleicht als kleineres Übel“, sagt er. „Dabei könnte es sich als ein großes Übel erweisen.“ Auch Mitglied Matthias Schmeißer ist angesichts der ersten Hochrechnungen am Abend geknickt und angespannt. „Wenn Die Linke wirklich nicht mehr im Bundestag wäre, würden manche Themen komplett hintenrunterfallen“, meint er. „Die gesamte Anti-Kriegs-Ausrichtung und der konsequente Mindestlohn zum Beispiel.“

Von Anne Ziebarth, Mathias Otto