Mitte des Jahres soll der Startschuss für den Bau eines geriatrischen Gesundheitszentrums in Göhren fallen. Ein Betreiber ist noch nicht in Sicht. Die Größe des Gebäudekomplexes am Südstrand des Ostseebades ist in der Gemeinde umstritten – wie schon der Hotel-Nachbarbau. Weitere Projekte auf dem Gelände sollen folgen.