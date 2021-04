Stralsund/Prora

Etwas ist faul in dem Baustellen-Container vor dem Koloss von Prora. Ein junger Mann aus Bulgarien steht verschüchtert in einer Ecke und versteht kein Wort. Er blickt unsicher zu seinem Vorarbeiter, der gerade von Zolloberamtsrat Timo Matthias mit Fragen gelöchert wird, auf die er keine guten Antworten hat.

„Wie lautet die Adresse Ihres Mitarbeiters?“Vorarbeiter: „Nehmen Sie meine.“ „Und seit wann arbeitet er in Ihrer Firma?“– „Seit drei, vier Monaten.“„Aber ein anderer Bauarbeiter hat uns gesagt, dass der Mann hier schon seit sechs Monaten auf der Baustelle arbeitet.“– „Ja dann lügt der!“Die Situation wirkt wie ein Verhör, in dem sich der Verdächtigte immer wieder ums Geständnis drückt.

„Wir sind nur zu Besuch“

Timo Matthias und sein etwa 15-köpfiges Team wollen Schwarzarbeit aufspüren. Denn die Bundeszollverwaltung hat einen deutschlandweiten Kontrolltag in der Baubranche angesetzt. „Die Schwerpunktprüfung dient dazu, die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld I und II und die illegale Beschäftigung von Ausländern zu überprüfen“, erläutert Zoll-Sprecher Matthias Klotsch den Hintergrund. Überprüft wird auf Rügen in dem Zuge auch die Einhaltung des Arbeitsschutzes. Dafür ist ein Mitarbeiter vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) dabei.

Die Beamten rücken auf der Großbaustelle an, natürlich unangemeldet. Quelle: Kai Lachmann

Als die Beamten des Hauptzollamtes Stralsund am Freitagmorgen um 8 Uhr unangekündigt auf der Rügener Baustelle auftauchen, macht sich der junge Bulgare noch mit einem Kollegen schnell, aber nicht schnell genug, aus dem Staub. Rasch ziehen sich die beiden normale Kleidung an, doch ihre staubigen Schuhe und ihre dreckigen Hände verraten, dass ihre Erklärung nur eine Lüge sein kann: „Wir arbeiten hier nicht. Wir sind nur zu Besuch.“

Die Umwandlung des früheren Nazi-Baus zu modernen Appartement-Blöcken ist eine der größten Baustellen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Allein wegen des Umfangs geht der Zoll davon aus, dass hier etwas zu holen sein könnte. Rund 15 Firmen mit insgesamt 50, 60 Angestellten sind hier tätig, sagt der Bauleiter. Er wirkt etwas angespannt, gibt sich aber betont locker. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen.

„Ohne Regeln wäre Tabula rasa“

Findet er es gut, dass der Zoll kontrolliert, ob hier alles korrekt abläuft? Immerhin ist Schwarzarbeit kein Kavaliersdelikt, sondern verursacht jährlich Schäden in Millionenhöhe. Das Unterlaufen des Mindestlohns setzt zudem die Gehälter und Umsätze der ehrlichen Firmen unter Druck. „Es gibt Recht und Gesetz, daran muss man sich halten“, setzt der Bauleiter an. „Den Zoll gibt es nicht umsonst. Also warum sollte ich die Maßnahmen nicht unterstützen? Ohne Regeln wäre im Endeffekt Tabula rasa auf der Baustelle.“

Mehr als 21 Millionen Euro Schaden Die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls überprüften 2020 im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in MV fast 1500 Arbeitgeber. Dabei wurden 1943 Straf- und 822 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie Straf- und Bußgelder in Höhe von rund 5,4 Millionen Euro festgesetzt. Die Schadenssumme (vorenthaltene Sozialabgaben) belief sich auf 21,3 Millionen Euro. Die Summe der erwirkten Freiheitsstrafen betrug insgesamt 18 Jahre, teilweise zur Bewährung ausgesetzt. Die Zollbeamten ermitteln in den Bereichen Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuerhinterziehung, Leistungsmissbrauch und Leistungsbetrug, illegaler Beschäftigung von Ausländern sowie Einhaltung der Mindestlöhne“, teilt Pressesprecher Matthias Klotsch mit. „Damit sorgt der Zoll für fairen Wettbewerb, den Erhalt von Arbeitsplätzen und gerechte Arbeitsbedingungen.“

Die Kontrolleure stellen den Arbeitern diverse Fragen und dokumentieren die Antworten. Quelle: Kai Lachmann

Die Zollbeamten kontrollieren einen Bauarbeiter nach dem anderen. Für welche Firma sie im Einsatz sind, ob es einen schriftlichen Arbeitsvertrag gibt, wie viel Geld sie pro Stunde bekommen, ob eine Selbstständigkeit vorliegt, welche Staatsbürgerschaft sie haben, wo sie gemeldet sind und diverse Fragen mehr. Alles wird dokumentiert. Ein gelbes Armband gibt es für diejenigen, bei denen nichts zu beanstanden ist, damit sie nicht mehrfach überprüft werden.

„Bei dem ist alles in Ordnung“

Am Ende der stundenlangen Maßnahme werden es fast alle tragen. „Heute haben wir wirklich alles dabei“, erzählt eine Zollbeamtin zwischendurch. „Sprachprobleme, Schwierigkeiten mit dem Subunternehmer und dann auch noch die Aussage: ,Ich habe hier gar nicht gearbeitet.’“ Darüber schmunzelt sie.

Probleme gibt es auch mit einem Mann aus Rumänien, der seit vielen Jahren eine Baufirma in Deutschland hat. Für Innenarbeiten in Block drei hat er eine Firma aus seiner Heimat engagiert. „Bei denen ist alles in Ordnung“, versichert er Timo Matthias, der zurückfragt: „Warum wissen Sie das?“ – „Der Chef ist ein alter Schulfreund.“

„Ich mache Sie zu einer deutschen Firma“

Wenig überraschend gibt sich der erfahrene Zollbeamte damit nicht zufrieden. „Haben Sie die Bescheinigung A1 für Ihre Leute?“ „Ist beantragt“, lautet die Antwort. Das Dokument bestätigt Arbeitnehmern aus dem europäischen Ausland, dass sie in ihrer Heimat sozialversichert sind. Ohne diese dürften sie entweder nicht in Deutschland arbeiten oder – und diese Konsequenz zeigt Timo Matthias auf: „Oder ich mache Sie zu einer deutschen Firma und deutschen Arbeitnehmern. Dann müssen Sie hier alle Steuern und Abgaben nachzahlen.“ Für die Männer wären das deutliche finanzielle Einbußen.

Also was ist mit den benötigten Dokumenten? Die Bauarbeiter sagen, sie hätten sie im Dezember beantragt. Matthias lacht ungläubig. „Die Bearbeitung dauert doch normalerweise keine zwei Wochen.“ Der Mann aus Rumänien will noch etwas von einem Bekannten aus Stuttgart erzählen, der etwas anderes behauptet habe. Aber der Einsatzleiter bleibt unbeeindruckt: „Wir sollten hier nicht ins Schnacken kommen. Reichen Sie die Unterlagen nach.“

„Die erzählen mir einen vom Pferd“

Der Fall der beiden eingangs erwähnten „Besucher“ lässt sich hingegen nicht aufklären: Der eine, angeblich ein Cousin des Vorarbeiters, scheint in Ordnung zu sein. Der andere aber, der Mann aus Bulgarien, soll auf der Baustelle in einem Container wohnen. „In der Woche zum Schlafen ist das in Ordnung. Aber dauerhaft darf er hier nicht leben“, erklärt Timo Matthias. Bis Anfang nächster Woche muss er eine korrekte Adresse angeben. Eine Abfrage ergibt, dass auch die Staatsanwaltschaft Kiel auf der Suche nach ihm ist, allerdings nicht in einer Strafsache.

Der Einsatzleiter des Zolls vermutet: „Der kommt wohl vom Arbeiterstrich.“ In großen Städten würden Tagelöhner ähnlich wie Prostituierte an bestimmten Ecken warten, bis jemand Arbeit für sie habe. Ohne Krankenversicherung, ohne Vertrag, ohne angemessenen Lohn, alles illegal. „Er ist EU-Ausländer und könnte hier arbeiten – wenn er denn angemeldet ist“, stellt Timo Matthias klar. „Aber die erzählen mir hier einen vom Pferd.“

Der Ausweis des jungen Mannes wird überprüft. Ergebnis: Er ist nirgendwo gemeldet. Quelle: Kai Lachmann

Vermutlich kommt der Mann aus Kiel, die Firma, die ihn beschäftigt, sitzt in Hamburg. Der dortige Zoll werde informiert und sich das Unternehmen demnächst genauer anschauen. Möglich ist, dass Bußgelder verhängt werden.

Der Bauleiter redet dann noch dem Vorarbeiter ins Gewissen. „Ich hab dir doch immer wieder gesagt, dass du deine Unterlagen vernünftig führen musst.“ Er will die Firma aber offenbar nicht verlieren. „Die ist erst seit Kurzem dabei“, sagt er. „Die können arbeiten, das glaubt man gar nicht.“

Von Kai Lachmann