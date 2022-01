Binz

Nach MV kommt er jedes Jahr mehrmals und das, obwohl er in Oberfranken lebt. Auf Rügen ist Manfred Baumgärtel allerdings nur als Tagesausflügler. „Meine Frau ist gebürtige Rostockerin, mittlerweile lebt unsere Tochter mit ihrer Familie in der Hansestadt.“

Nun haben er und seine Frau Manuela während des Neujahrsbesuchs die Chance genutzt, um mit ihrem Enkel endlich einmal wieder die Insel zu besuchen. „Das letzte Mal war ich vor circa 20 Jahren hier, um mir die Störtebeker Festspiele anzuschauen.“ Jährlich sei er damals Gast in Ralswiek gewesen.

Glühweinbude sorgt für Begeisterungsstürme

Diesmal sind er und seine Frau in Binz. „Was für ein herrliches Ostseebad mit all den Bädervillen. Eine schöner als die andere“, begeistert sich Manuela. Aber besonders erfreut waren sie über die Glühweinbude samt Feuertonne direkt an der Seebrücke – kein Wunder bei eisigem Sonnenschein. „Zumal es bei uns in Bayern solche Möglichkeiten aufgrund der Pandemie momentan nicht gibt“, erzählt Manfred. Umso mehr wird er die kommenden Tage im schönen MV genießen.

Von Maria Lentz