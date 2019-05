Sassnitz

Schwarz-Gelb bedeutet Gefahr – jedenfalls auf Bundeswasserstraßen. Als solche ist die Zufahrt zum Sassnitzer Stadthafen eingestuft. Und die ist nicht ganz ohne, wie die schwarz-gelbe Tonne an der Einfahrt signalisiert: Wer sich zu dicht an die Ostmole wagt, läuft schlimmstenfalls auf Grund. Seit Jahren breitet sich dort eine Sandbank aus und „wächst“ immer weiter ins Fahrwasser. Dutzende Schiffe haben sich dort festgefahren. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt will das Problem jetzt dauerhaft aus der Welt schaffen. Seit April wird die Hafeneinfahrt ausgebaggert. „Dann haben wir hoffentlich für die nächsten 10 bis 15 Jahre Ruhe“, sagt der Hafenkapitän Ronald Damp.

Bis in den Juni hinein baggert die dänische Reederei Peter Madsen im Auftrag des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes mit drei Schiffen am Sassnitzer Molenkopf. Hier haben sich solche Mengen an Sand und Steinen angesammelt, dass Spaziergänger stellenweise neben der Mole hätten laufen können. Bis zu fünfeinhalb Meter müssen jetzt stellenweise abgetragen werden. Durch die Baggerung wird die Fahrrinne wieder auf die bisher gewohnten acht Meter vertieft. Außerdem entstehen in der Nähe noch so genannte Sandfallen. Diese künstlich geschaffenen Löcher im Meeresboden sind bis zu 15 Meter tief. Angespültes Sediment soll sich zuerst an diesen tiefsten Stellen ablagern und so verhindern, dass die Hafeneinfahrt in kürzester Zeit wieder verlandet.

Stürme bringen Sediment und Steine von der Küste

Warum das überhaupt passiert, dazu gibt es verschiedene Erklärversuche. Mancher meint, die Verlandung habe nach dem Abzug der Fähren eingesetzt. Die hätten solche dauerhaften Ablagerungen verhindert, weil sie beim Passieren der Hafeneinfahrt das Material immer wieder aufwirbelten. Vor zehn Jahren hatte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA), Holger Brydda, sich verwundert gezeigt angesichts dieses Phänomens. Immerhin galten Sassnitz und Mukran seit jeher als von Natur aus tiefe Häfen. Möglicherweise kommt der Wind häufiger aus östlichen Richtungen. In diesem Fall fegt er von Litauen bis zu 500 Kilometer weit ungehindert über die Ostsee, bevor er auf die Küste der Halbinsel Jasmund trifft. „Je höher diese auch Streichlänge genannte Distanz ist, um so stärker ist der Seegang“, sagt WSA-Sprecher Dirk Berger. An der Kreideküste würden sich dann – oft in Verbindung mit Hochwasser - über fünf Meter hohe Wellen brechen. Auf ihrem Weg zurück ins Meer nehmen sie das Material mit, das sie an der Steilküste und im Uferbereich davor abgetragen haben. Durch eine Südwestströmung werde es dann in Richtung Sassnitz transportiert – wo es auf die Mole treffe. Während die Kleinteile im Wasser weiter schweben, schleudert es offenbar vor allem die Feuersteine über die Mole hinweg, wie Zerstörungen am Leuchtturm nach Stürmen immer wieder zeigen. Auf der geschützten Leeseite des Bauwerks, also im geschützten Hafen, bleiben vor allem mittelgroße Feuersteine liegen. Das Meer kann sie nicht wieder zurückholen. „Früher war die Mole unter Wasser durchlässig“, sagt Ronald Damp. Im Zuge des Ausbaus wurden allerdings schon vor Jahrzehnten Spundwände gesetzt. Seitdem ist der natürliche Sedimenttransport unterbrochen.

Feuersteine und Sand für den Küstenschutz

In den Baggerschaufeln landen vorrangig Feuersteine. Es klackert und scheppert, wenn das Baggergut an Deck ausgeschüttet wird. Rund 75000 Kubikmeter Sand und Steinen sollen insgesamt „umziehen“ - vom Molenkopf zu einer Umlagerungsstelle weiter draußen in der Bucht. „Das Material wird später voraussichtlich für den Küstenschutz vor dem Sassnitzer Wedding eingesetzt“, sagt der Hafenkapitän. Die schwarz-gelbe Untiefentonne soll nach dem Ende der Ausbaggerung verschwinden.

Immer wieder eine Baustelle Die Sassnitzer Mole wurde zwischen 1889 und 1912 erbaut und später immer wieder erweitert und umgestaltet. Anfangs war sie auch nicht durchgehend, sondern durch Lücken unterbrochen. 1450 Meter lang ist sie seit 1937. Seitdem steht auch das Leuchtfeuer auf dem Molenkopf. Mehr als eine halbe Million Euro lässt sich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt diese Baggerung kosten. So gründlich wurde die Fahrrinne zuletzt vor 27 Jahren instandgehalten. Gleichwohl musste auch in den zurückliegenden Jahren immer wieder gebaggert werden. 2009 war zum ersten Mal eine schwarz-gelbe Untiefentonne gesetzt worden – doch viele Skipper passierten sie auf der falschen, also auf der flachen Seite der Hafeneinfahrt. Damals hatte man 9000 Kubikmeter weggebaggert und die Tonne entfernt. Die musste aber bald wieder installiert und von Mal zu Mal weiter nach innen gesetzt werden, wodurch das Fahrwasser immer schmaler wurde. 2011 hatte das damalige Wasser- und Schifffahrtsamt eine Ausbaggerung aufgrund der hohen Kosten noch abgelehnt. Daraufhin war ein Saugbagger aus dem Hafen Mukran zum Einsatz gekommen, wo seinerzeit ein Spülfeld entstand. Die Mukraner wollten den in Sassnitz ungeliebten Sand für ihre Baumaßnahme nutzen, konnten aber nur die obere Schicht verwenden, weil der darunter liegende Sand zu fein war.

Maik Trettin