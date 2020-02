Zug nach Entgleisung am Stralsunder Bahnhof geborgen: Weiche kaputt

Stralsund

Der verunfallte Zug am Stralsunder Bahnhof ist in der Nacht zu Mittwoch wieder in die Spur gehoben worden. Laut Deutscher Bahn war die aufwendige Aufgleisung gegen 23.30 Uhr am Dienstagabend erfolgreich beendet, zu diesem Zeitpunkt wurde auch die letzte Verspätung aus der Hansestadt registriert. „Seitdem läuft der Betrieb wieder“, schätzt Burkhard Ahlert, Bahnsprecher für Mecklenburg-Vorpommern, die Lage ein. „Bisher gab es am Mittwoch jedenfalls keine Probleme mehr.“

Weitere Untersuchungen in der Nacht hätten ergeben, dass eine Weiche durch den entgleisten Zug der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) beschädigt wurde. Der Unfall hatte sich bereits am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ereignet. Verletzt wurde dabei niemand. Denn zum Unfall-Zeitpunkt befanden sich im weiß-roten Personenzug, den die Odeg von den Österreichischen Bundesbahnen ( ÖBB) für den Einsatz im Nordosten gemietet hat, keine Fahrgäste. Auch das Personal blieb unverletzt.

Kaputte Weiche nicht mehr befahrbar

Die kaputte Weiche ist derzeit nicht mehr befahrbar und muss wohl ersetzt werden. Das kann dauern. Denn: „Jede Weiche ist eine Sonderanfertigung“, erklärt Ahlert. „Die Weiche liegt aber auf einem Nebengleis und damit nicht auf dem Hauptfahrweg.“ Dadurch hätte das kaputte Bauteil derzeit keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Drei Spezialfahrzeuge kamen zum Einsatz

Anders als bei der Aufgleisung am Dienstagabend. Während der Arbeiten standen für den Zugverkehr auf dem Stralsunder Bahnhof nur vier von sieben Gleisen zur Verfügung. Drei Spezialfahrzeuge kamen bei der Bergung zum Einsatz. Zuerst hatte ein Reparaturtriebwagen an der Stelle die Oberleitungen verschwenkt und abgebaut. Im Anschluss konnten dann ein Spezial-Kran und ein Hilfszug eingesetzt werden. So wurde der Odeg-Zug wieder in die Spur gehoben. Betroffen vom eingeschränkten Zugverkehr war die Linie RE 3, die zwischen Stralsund, Greifswald, Züssow, Pasewalk und Berlin verkehrt. Dort kam es zu den Verspätungen, weil die Züge langsam an der Unfallstelle vorbeifahren mussten.

Wie es zu der Entgleisung kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Dietmute Graf, Sprecherin der Odeg, sagte, die Ursache werde derzeit ermittelt. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen. Ebenso sind die Kosten für die Bergung noch nicht beziffert.

