Die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) streicht am Freitag, den 10. Juli, eine Zugverbindung zwischen Stralsund und Rostock. Betroffen ist der Zug der Linie RE 10 um 17 Uhr. Der Ausfall ist laut Odeg-Info „betriebsbedingt“. Ein Ersatz wird nicht angeboten. „Bitte nutzen Sie frühere oder spätere Züge der Linie RE10“, empfiehlt das Unternehmen. Diese führen planmäßig.

Einschränkungen gibt es am 10. Juli auch auf Rügen. Für die Züge, die in Binz um 6.02, 7.02 und 9.02 Uhr losfahren sowie für die Züge, die in Lietzow um 6.41, 7.41 und 8.41 Uhr abfahren, werden ersatzweise Busse eingesetzt. Die Busse fahren in Binz bereits um 5.30, 6.30 und 8.30 Uhr los, die Abfahren in Lietzow sind um 6.59, 7.59 und 8.59 Uhr.

„Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden“, teilt die Odeg mit. „Bei wenig Platz haben Rollstühle und Kinderwagen Vorrang. Ein Anspruch auf Mitnahme des Fahrrades besteht nicht.“

