Göhren stellt touristischen Masterplan auf

Die Göhrener stellen die Weichen für die touristische Marschrichtung des Ostseebades: In einer Zukunftswerkstatt haben sich touristische und politische Entscheidungsträger sowie Göhrener Bürger eine Woche lang intensiv mit Ideen und Zielen für ein neues Tourismuskonzept beschäftigt.

Begleitet wurden sie dabei von den Tourismus- und Marketing-Experten Dr. Alexandra Partale von Benchmark-Service und Karsten Palme von der Compass GmbH. Das Ergebnis ist ein Zehn-Punkte-Plan, der in naher Zukunft realisiert werden soll.

Gemeinsame Akzeptanz wichtig

„Dieser wird jetzt noch verfeinert und in den politischen Gremien besprochen“, so Kurdirektor Jörn Fenske. Anfang nächsten Jahres werde in der Gemeindevertretung bekanntgegeben, welche Maßnahmen umgesetzt werden. „Eine gemeinsame Zeitschiene haben wir. Nun muss eine gemeinsame Akzeptanz da sein“, so Fenske. Die erste Phase der Umsetzung ist im Herbst nächsten Jahres geplant.

Zu den zehn definierten Themenkomplexen zählen die Organisation der Zusammenarbeit im Ort, eine Gestaltungssatzung für Göhren, ein Digitalisierungs- sowie ein Entwicklungskonzept für den Nordstrand. Ein weiterer Punkt sei die „Zertifizierung der Wirtschaft“. Zum Beispiel legen einige Gäste in der Nachsaison bei den Ferienquartieren Wert auf eine besonders hohe Qualität. Deshalb müsse das Angebot noch besser angepasst werden.

Impulse für Insel-Mobilitätskonzept

Des Weiteren spielt das Thema Mobilität eine große Rolle. „Was da ist, ist gut, aber es muss erweitert werden“, so Fenske. Dabei gehe es auch um Impulse für ein Mobilitätskonzept für die gesamte Insel. Im Maßnahmeplan verzeichnet ist auch das Stichwort „arbeitnehmerfreundlicher Ort“.

„Ich habe mich gefreut, weil dies von den Unternehmern kam“, so Fenske. Diese hätten sich in Göhren verjüngt. Stärker als bisher würden auch kettengeführte Hotels Verantwortung vor Ort übernehmen. Ziel sei eine bessere Zusammenarbeit der Wirtschaft mit der Kurverwaltung. Der kommunale Eigenbetrieb müsse zudem sein Aufgabenprofil überarbeiten, um die künftigen Aufgaben mit Leben zu füllen.

20-köpfige Strategiegruppe

Am 4. November war die von der Kurverwaltung angeschobene Zukunftswerkstatt gestartet. Zur Auftaktveranstaltung waren rund 60 Vermieter, Gastronomen, Gewerbetreibende, Kommunalpolitiker, Kulturschaffende und Einwohner gekommen. Sie diskutierten in sechs Gruppen erste Ziele für ein Konzept zur nachhaltigen Ortsentwicklung, die eine 20-köpfige Strategiegruppe weiterbearbeitete. Die Ergebnisse wurden öffentlich vorgestellt.

Jörn Fenske ist mit der Resonanz sehr zufrieden. „Es ist die richtige Zeit, um so ein Konzept zu diskutieren und es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein auf diesem Niveau.“ Alle fünf Jahre werde es einen neuen Prüfstand geben, kündigte der Kurdirektor an.

Von Gerit Herold