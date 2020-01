Zum Paket verschnürt: Frauen retten schwer verletzte Hündin in Sassnitz

Sassnitz

Eine erschütternde Entdeckung haben zwei Frauen auf Rügen bei einem Spaziergang gemacht. Sie entdeckten am 8. Januar in einem Gebüsch nahe der Kurmuschel in Sassnitz einen Hund. Das Tier war in einem Beutel gefangen. Die Hündin war zwar noch am Leben, konnte sich aber nicht aus eigener Kraft befreien.

Die Frauen brachten den Hund so schnell wie möglich in die Praxis des Sassnitzer Tierarztes Marco Nieburg. „Die Hündin war noch in eine Decke eingewickelt, bevor man sie in den Beutel steckte. Wäre sie nicht gefunden worden, wäre sie ohne Zweifel verendet“, sagt Nieburg. Auch nach seiner Befreiung konnte sich der geschwächte Terrier-Mischling mittleren Alters nicht bewegen.

Not-OP rettet Terrierdame das Leben

Die Untersuchung ergab, dass sowohl Gebärmutter als auch Darm entzündet waren. „In einer Notoperation mussten wir die Gebärmutter entnehmen“, so Nieburg. Nachdem auch die weiteren Symptome medizinisch behandelt und Infusionen verabreicht waren, erholte sich das Tier etwas, nahm aber zunächst noch keine Nahrung zu sich.

Die kleine Terrier-Mischlings-Hündin wurde am Mittwoch gefunden. Quelle: Uwe Driest

Marco Nieburg wollte die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen und erstattete Strafanzeige gegen den Eigentümer des Hundes. Um die Herkunft der Hündin zu ermitteln, postete er ein Foto auf seiner Facebookseite und schrieb dazu: „Lieber ehemaliger Besitzer, wir müssen dir leider mitteilen, dass dein Hund gefunden wurde, sich bei uns in Behandlung befindet und wir für sie ein tolles, neues Zuhause finden werden!“

Hilfe war für den Tierarzt selbstverständlich

Neben viel Anteilnahme und Spekulationen über die Herkunft des Tieres gab es in den sozialen Netzwerken auch den unvermeidlichen Shitstorm. „Traurig, dass man einen Hund einfach wie Müll irgendwo aussetzt. Zum Glück wurde sie gefunden und bei euch behandelt. Ein schönes Zuhause wird sich sicher finden lassen“, schreibt Jacqueline Diamonde und Tina Dahms findet: „Alles Gute dem kleinen Schatz. Der größte Feind der Erde und Tiere ist leider der Mensch. Nicht alle, aber viel zu viele.“

Thesy Thesenvitz-Weiske aus Altenkirchen wünscht der „kleinen Fellnase“ viel Glück und wendet sich an Halter oder Halterin: „Ich weiß, für diese Tat wirst du in der Hölle schmoren!“ So sieht es auch Gabi Götze, die zunächst Marco Nieburg und seinem Team dankt: „Gut, dass es Euch gibt und Menschen, die nicht wegsehen. Den Rest erledigt hoffentlich das Karma!“

Der Tierarzt bedankte sich für die Anteilnahme und ließ wissen: „Im Moment muss die kleine Maus erst einmal wieder auf die Beine kommen. Wir werden sie noch nicht vermitteln, aber wenn es so weit ist, geben wir Bescheid.“

Medizinische Versorgung kostet mindestens 700 Euro

Dutzende Tierfreunde hatten sich gemeldet und Hilfe angeboten. „Allein etwa 15 Anrufer meldeten sich in unserer Praxis und boten an, die Hündin übernehmen zu wollen“, sagt Tierarzthelferin Rosemarie Dorn. Die Kosten für den Eingriff schätzt sie auf mindestens 700 Euro. „Dafür wird niemand aufkommen“, macht sich Marco Nieburg keine Illusionen.

Hinzu käme noch der Aufwand für die Nachsorge. In der Notsituation Hilfe zu leisten, sei gleichwohl eine Selbstverständlichkeit gewesen. Die Hündin versorgt er weiterhin gemeinsam mit Partnerin Daniela Jansen. „Heute läuft sie schon wieder wie ein Ziegenbock“, freut er sich über den sichtbaren Erfolg seiner Bemühungen. Inzwischen habe sie auch erste weiche Nahrung zu sich genommen.

Die kleine Terrier-Mischlings-Hündin wurde in Sassnitz gefunden. Quelle: Uwe Driest

Keine Chip-Pflicht in MV

Hinweise auf einen Eigentümer gingen bisher auch bei der Polizei noch nicht ein. „Das Tier kommt mit Frauen gut aus, reagiert aber auf Männer verhalten“, fiel Nieburg auf. Wie es nun weitergeht, steht noch nicht fest. Wenn es der Hündin wieder gut geht, wird sie voraussichtlich in die Tiernotstation nach Tilzow umziehen.

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen einem herrenlosen Hund und einem Fundtier. Während Ersterer sofort vermittelt werden dürfe, werde ein Fundtier erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten freigegeben.

Chippflicht in Deutschland In einigen Bundesländern müssen alle Hunde gechipt werden ( Berlin, Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen). In vielen Bundesländern, so auch in Mecklenburg-Vorpommern, müssen nur als gefährlich geltende Rassen gechipt werden (Ba-Wü, Brandenburg, Bremen, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland). Nur in Sachsen besteht keinerlei Regelung. In Deutschland gibt es mit Tasso, IFTA und dem Deutschen Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes drei große Datenbanken, bei denen gechipte Hunde registriert werden können.

Tierarzt findet, Halter sollte bestraft werden

Obwohl davon auszugehen sei, dass der Eigentümer das Tier nicht zurückhaben wolle, wäre es gut, ihn zu kennen, findet Nieburg. Zum einen müsse er für die Tat bestraft werden und zum anderen mit einem künftigen Halteverbot belegt werden.

Vor diesem Hintergrund würde der Tierarzt die Pflicht, jeden Hund mit einem Chip zu versehen, begrüßen. Die aber besteht in Mecklenburg-Vorpommern nur für als gefährlich eingestufte Rassen. „In welcher Situation der Halter oder die Halterin sich auch immer befunden haben mag“, sagt Rosemarie Dorn, „eine bessere Lösung, als den Hund irgendwo abzulegen, hätte sich immer finden lassen“.

