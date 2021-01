Zum Start der Impfzentren in MV: In welcher Reihenfolge werden Senioren geimpft

Schwerin/Rostock

Seit dem Impfstart Ende 2020 wurden in MV bislang rund 25 000 Bürger geimpft. Begonnen wurde mit Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, den Mitarbeitern dort sowie mit medizinischem Personal in Notaufnahmen und Intensivstationen der Kliniken. Als Nächstes sind Impfwillige im Alter von 80 Jahren und älter an der Reihe, die noch zu Hause leben. Zudem stehen die 27 700 Pflegekräfte und 12 500 Klinikmitarbeiter im Fokus. Wann und wie nun werden die Senioren konkret informiert, und wie erfolgen die Impfungen? OZ sprach mit dem Schweriner Gesundheitsministerium und beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Impfzentren.

Bislang waren bis zu 40 mobile Impfteams im Nordosten unterwegs. Am Dienstag sollen nun auch die landesweit eingerichteten Impfzentren ihre Arbeit aufnehmen. Zur ersten Impfgruppe gehören rund 137 000 Menschen jenseits des 80. Lebensjahres. Nach welcher Reihenfolge werden die Senioren eingeladen?

Die Impfungen sind freiwillig. Die Einladung der Senioren erfolgt nach alphabetischer Reihenfolge. Bislang wurden 5000 Bürger angeschrieben. In dieser Woche sollen Tausende weitere Schreiben rausgehen.

Das heißt, auch Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, die bereits geimpft wurden, gehen diese Schreiben zu?

Ja. Denn die Einladungen für die zwei erforderlichen Impfungen erfolgen nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales anhand des Zentralen Melderegisters. Dort ist nicht registriert, ob die betreffenden Senioren selbstständig oder in einer Einrichtung leben.

Die Dringlichkeit des Impfens gerade in dieser gefährdeten Altersgruppe ist groß. Warum werden täglich nicht mehr Bürger angeschrieben?

Der erforderliche Impfstoff ist derzeit noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar. Da pro Person jeweils zwei Impfungen nötig sind, können derzeit noch nicht mehr Bürger pro Woche eingeladen werden.

Wie läuft die Terminvergabe konkret ab?

Nach Erhalt des Schreibens wenden sich die Betreffenden bitte an die Telefonnummer: 03 85/20 27 11 15. Mit dem entsprechenden Mitarbeiter des Callcenters können die Termine für die zwei erforderlichen Impfungen vereinbart werden.

Steht das Callcenter in enger Verbindung mit den landesweit eingerichteten Impfzentren?

Ja, das trifft zu. Und der Bedarf an Impfterminen ist hoch. Aufgrund einer erhöhten Nachfrage in den ersten Tagen kann es auch zu Wartezeiten an der Hotline kommen. „Entscheidend ist, dass sich auch nur diejenigen melden, die einen Brief erhalten haben, um die beiden Impftermine zu vereinbaren“, betont Gesundheitsminister Harry Glawe.

Welche Angaben muss der Bürger beim Callcenter machen?

Sie sollten Ihr Geburtsdatum, eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen und die Postleitzahl Ihres Wohnortes abrufbereit halten. Zudem ist es wichtig, einen Stift zum Notieren der Termine griffbereit zu haben.

Wann ist die Hotline erreichbar?

Die Hotline ist von Montag bis Freitag zwischen 08.00 und 20.00 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen zwischen 09.00 und 16.00 Uhr erreichbar. Voraussetzung für die Terminvergabe ist der Erhalt des Schreibens. Wir bitten um Verständnis, dass es in den ersten Tagen zu längeren Wartezeiten an der Hotline kommen kann. Auskünfte zu Fragen auch rund um das Impfen sind zudem auch unter 116117 möglich.

Wie gelangen die häufig betagten Frauen und Männer zu den Impfzentren in ihrer Region?

Dies praktizieren die Landkreise und kreisfreien Städte derzeit unterschiedlich. Die Senioren sollten bei eventuellen Problemen mit dem Transport zu den Impfzentren bei der Terminvergabe nachfragen. Das Land prüft derzeit, inwieweit mit Unterstützung des Landes regionale Lösungen geschaffen werden können, um immobile Personen die Impfung zu ermöglichen.

Was ist zum Impftermin mitzubringen?

Das Informationsschreiben als Nachweis der Impfberechtigung, der Personalausweis und möglichst auch der Impfausweis sind vorzulegen. Zudem ist der ausgefüllte Aufklärungsbogen mitzubringen. Dieser und ein Aufklärungsblatt, das die grundlegenden Infos enthält, liegen dem Einladungsschreiben bei.

Wie läuft die Impfung ab?

Der Betreffende findet sich zum Termin im Impfzentrum ein. Dort wird die Impfberechtigung anhand des Einladungsschreiben geprüft. Dann erläutert ein Arzt die Wirkungsweise des Impfstoffs und beantwortet offene Fragen. Schließlich wird dem Patienten eine Spritze in den Oberarm verabreicht.

Muss der Geimpfte danach im Wartebereich verbleiben?

Ja. Nachdem die Impfung durchgeführt und im Impfausweis dokumentiert wurde, verbleiben die Geimpften etwa 15 bis 30 Minuten im Wartebereich zur Beobachtung. Letztere erfolgt durch das Personal des Impfzentrums. Sollten nach Verlassen des Impfzentrums Beschwerden auftreten, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Hausarzt!

Mit welchen Nebenwirkungen ist zu rechnen?

Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schmerzen an der Einstichstelle gehören mitunter zu den Impf-Nebenwirkungen. Vereinzelt wurden entsprechend der aktuell vorliegenden Studien auch Schüttelfrost, Durchfall sowie Muskel- und Gliederschmerzen registriert. Diese Probleme klangen jedoch nach kurzer Zeit ab.

Sind Langzeitschäden zu befürchten?

Dazu gibt es derzeit keine Erkenntnisse.

Müssen die Impfungen bezahlt werden?

Nein. Die Immunisierungen sind gratis.

Von Volker Penne