Zum ersten Mal auf Hiddensee: Kerstin Ott freut sich auf die Insel

Die Ferieninsel Hiddensee erwartet am Sonntag viele Besucher. Wegen des Landeserntedankfests rechnet Bürgermeister Thomas Gens zusätzlich zu den regulären Urlaubern mit rund 2800 Tagesgästen - so dass dann 7000 bis 9000 Besucher auf der Insel sein werden. Das Seebad hat nach eigenen Angaben eine ganze Highlight-Woche um den Festtag gruppiert. Sie beginnt am Samstag, wenn Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) die Festmeile eröffnet. Am Abend steht ein Konzert mit der Sängerin Kerstin Ott („Die immer lacht“) auf dem Programm. Für die Sängerin eine Premiere.

In Anspielung auf Ihren Song „Lebe laut“ - haben Sie heute schon laut gelebt?

Ich mache jeden Tag eine kleine Auszeit, auch wenn es nur 20 Minuten sind. In dieser Zeit mache ich das, was mir Spaß macht und gut tut. Heute war es mein junger Hund Jakob, mit dem ich eine schöne Spazierrunde hatte.

Sie fahren auf die Insel Hiddensee. Zum ersten Mal?

Auf Hiddensee war ich noch nicht. Ich freue mich auf die Menschen und bin immer gern am Wasser, deshalb wohne ich so gern an der Nordsee.

Worüber können Sie herzhaft lachen?

Über meine Tiere, die haben jeden Tag irgendeine Überraschung parat, über die ich lachen muss.

Gibt es ein Ritual, mit dem Sie sich auf ein Konzert vorbereiten?

Ein Ritual habe ich vor dem Auftritt nicht. Aber ich habe kurz davor gerne fünf Minuten zum Vorbereiten ganz allein.

Wann haben Sie, als gelernte Malerin, das letzte Mal selbst ein Zimmer gestrichen?

Das letzte mal habe ich vor vier Monaten das Kinderzimmer von unserer Laura gestrichen.

Nutzen Sie die Zeit auf Hiddensee noch für einen Kurzurlaub?

Das schaffe ich zeitlich leider nicht, da wir weitere Termine an Folgetagen haben.

Überraschen Sie Ihre Gäste auf Hiddensee mit einer plattdeutschen Lied-Einlage?

Leider verstehe ich Plattdeutsch nur, wenn es langsam gesprochen wird. Sprechen kann ich es nicht.

Programm Landeserntedankfest (Auszug) 5. Oktober, Samstag 14 Uhr Eröffnung mit der Schirmherrin Ministerpräsidentin Manuela Schwesig 19 Uhr Vanessa Marx 20 Uhr Kerstin Ott, 20 Euro 6. Oktober, Sonntag 10 Uhr Gottesdienst Inselkirche Kloster (Live-Übertragung im Festzelt Vitte Festumzug mit Oldtimer-Treckern und Pferdekutschen Showprogramm im Festzelt Vitte unter anderem mit Shanty Chor Sassnitz und Chery Dolls (Partyband) 22 Uhr Jürgen Drews 7. Oktober, Montag Leuchtturmtag mit Travestie Show, Comedy und Zauberkünstler 8. Oktober, Dienstag Schlagerparty mit Andrea-Berg-Double 9. Oktober Mittwoch Familientag Tanzworkshops mit Star-Choreograf Detlef D! Soost Sarah Lombardi 10. Oktober, Donnerstag Kloster- / Grieben-Tag 20 Uhr 90er-Jahre-Party mit Jasmin Wagner alias Blümchen 11. Oktober, Freitag Neuendorf-Tag Live-Musik mit „The Crazy Boys“, „The Soldiers“, „Upbeat“ 12. Oktober, Samstag Fischerfest Partyband „Ragadingdong“

Von Klaus Amberger