Zum fünften Mal: Kinderklinik des Sana-Krankenhauses Rügen ist „ausgezeichnet“

Bergen

Die Kinderklinik des Sana-Krankenhauses Rügen hat sich erneut freiwillig der Überprüfung ihrer Strukturqualität unterzogen und die hohen Anforderungen und Kriterien ausnahmslos erfüllt. Damit darf die Kinderklinik auch 2020 und 2021 das Gütesiegel „Ausgezeichnet für Kinder“ tragen.

„Auf diese Auszeichnung und Wertschätzung unserer geleisteten Arbeit sind wir sehr stolz“, freuen sich Dr. med. Udo Gesser und Dr. med. Timea Partos, die am 1. Mai dieses Jahres die Nachfolge als Chefärzte im Kollegialsystem von Dr. med. Thomas Hirsch übernommen haben. „Gute Kindermedizin ist unser Anliegen. Zusammen mit unserem Team aus Ärzten und Pflegern wollen wir auch in Zukunft das bewährte Leistungsspektrum der Kinderklinik, auch vor dem Hintergrund demografischer Veränderungen, nachhaltig sichern“.

Anzeige

Orientierungshilfe für Eltern

Eltern und Angehörige wünschen sich die bestmögliche, wohnortnahe stationäre Versorgung ihres kranken Kindes. Dabei ist das Gütesiegel und die Veröffentlichung unter www.ausgezeichnet-fuerkinder.de eine Orientierungshilfe für Eltern bei der Suche nach einer Qualitäts-Kinderklinik.

Weitere OZ+ Artikel

Es ist das Anliegen aller in der Kinder- und Jugendmedizin Tätigen, dass die Qualität der stationären Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland erhalten und möglichst noch weiter verbessert wird. Aus diesem Grund haben die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e.V., die Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus und die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e. V. zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie 2009 das Gütesiegel „Ausgezeichnet für Kinder“ entwickelt.

Lesen Sie auch

Von OZ