Zum zweiten Mal verlängert: Weiterhin kostenfreies Mittagessen in Binz

Binz

Durch weitere Spenden von Privatpersonen und Vereinen kann die Gemeinde Ostseebad Binz die gestartete Aktion zur Versorgung von Kindern und schulpflichtigen Jugendlichen vorerst bis kommenden Sonntag, 26. April, verlängern. Darüber informierte Bürgermeister Karsten Schneider am Freitag der zurückliegenden Woche. Die Aktion wurde am 1. April gestartet und bisher zwei Mal verlängert. In dieser Zeit haben täglich zwischen 100 und 110 Kinder und Jugendliche dieses Angebot genutzt (die OZ berichtete).

Allen bisherigen Unterstützern dankte der Bürgermeister für ihre Spende und rief dazu auf, dass durch weitere Spenden die Aktion auch ein drittes Mal verlängert werden könnte. Mit dem kostenfreien Mittagessen sollen sozial schwache Binzer Familien ebenso entlastet werden, wie Eltern, die aufgrund der beruflichen Belastung nicht in der Lage sind, täglich für ihre Kinder ein Mittagessen bereitzustellen.

Wird es eine dritte Verlängerung geben?

Im Laufe dieser Woche will Bürgermeister Schneider per Videobotschaft verkünden, ob eine nochmalige Verlängerung gelingt. Weitere Informationen dazu auch auf der Homepage der Gemeinde unter www.gemeinde-binz.de. Hier finden Sie auch die entsprechende Bankverbindung, wenn Sie diese Aktion finanziell unterstützen möchten.

Die Essensausgabe erfolgt täglich von 11 bis 13 Uhr im IFA Rügen Hotel & Ferienpark in der SB-Gastronomie. Dabei wird durch die zuständigen Mitarbeiter des Hotels auf die Einhaltung der aktuell gültigen Hygiene- und Abstandsregeln geachtet, wie IFA-Direktor Thomas Krüger abschließend betont.

