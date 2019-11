Zur Trecker-Demo: 300 Rügener Bauern auf dem Weg nach Berlin

Samtens

Wenn am Dienstag 10 000 deutsche Bauern in Berlin zur Großdemonstration zusammenkommen, werden auch viele Landwirte von der Insel Rügen vertreten sein. Sie trafen sich am Montag in Samtens, um mit ihren Traktoren gemeinsam in die Bundeshauptstadt zu tuckern – mit maximal 50 Kilometern pro Stunde. Sie wollen ihren Ärger über die Agrarpolitik in die Hauptstadt tragen. Aufgerufen zum Protest hatte die Initiative „Land schafft Verbindung“. „Wir rufen zu Tisch – miteinander reden statt übereinander“, lautet das Motto.

Die Rügener Landwirte nehmen den langen Weg in Kauf, weil sie vor allem das Agrarpaket der Bundesregierung sowie das geplante Insektenschutzprogramm kritisieren und wirtschaftliche Einbußen befürchten. Ein weiteres Ziel, für das sie sich lautstark einsetzen wollen: das Ansehen ihres Berufsstandes verbessern. Ihre Kritik richtet sich auch gegen schärfere Düngevorschriften, das Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur und gegen eine Verunglimpfung von Bauern.

„Dieses Thema betrifft alle“

Von der Insel Rügen machen mehr als 300 Leute in der Hauptstadt mit. Ein Teil von ihnen traf sich am Montag auf dem Firmenhof von Agrarservice Rügen in Samtens. Geschäftsführer Anton Reetz trommelte alle Fahrer zusammen und gab die letzten Anweisungen. Viele hatten Schilder gebastelt und an ihre meist grünen Traktoren geklebt. Eindeutige Botschaften, wie „Landwirtschaft braucht Zukunft“ und „Aufgepasst – Bauern in Gefahr!“, stand dort geschrieben. Auf einem großen Transparent waren Umweltministerin Svenja Schulze ( SPD) und Anton Hofreiter, Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion, abgebildet. Der Spruch dazu: „Sie säen nicht, sie pflegen nicht, sie düngen nicht und sie ernten nicht. Aber sie wissen alles besser!?“.

Die Fahrer trafen sich auf dem Hof von Anton Reetz in Samtens. Quelle: Mathias Otto

„Dieser Spruch spiegelt genau wider, was wir fühlen und denken. Bei Gesetzgebungen und Vergaben, die vor allem uns betreffen, wird über unsere Köpfe hinweg entschieden. Wir haben das Gefühl, dass Landwirtschaft nicht mehr gewollt ist“, sagt Landwirt Rüdiger Wessel. Er ist sich sicher, dass unter dem erarbeiteten Agrarpaket der gesamte ländliche Raum leiden wird. Er zählt nicht nur die Leute auf, die Ackerbau betreiben oder Tiere halten. „Dazu gehören unter anderem auch der Landhandel, der Landmaschinenhandel oder Lohnunternehmer. Dieses Thema betrifft uns alle.“

Bevölkerung aufklären

Ein Bereich, der den Lüssower Landwirt Mathias Zeitke beschäftigt, ist der ökologischer Anbau. Die Umsetzung des Agrarpakets würde zu einer explosionsartigen Angebotserweiterung führen, für die aktuell kein Markt vorhanden sei. Seine Befürchtung, wie auch die seiner Kollegen: Preisverfall und schwerwiegende wirtschaftliche Auswirkungen auch für die Betriebe, die sich seit Jahrzehnten im ökologischen Landbau etabliert haben. „Wir fahren auch nach Berlin, um die Bevölkerung aufzuklären. Wir können auf den Äckern alles anpflanzen, was gewünscht wird, die Leute müssen es aber dann auch kaufen“, sagt er. Es soll nicht angebaut werden, damit es „wie Blei in den Regalen liegt“, ergänzte Rüdiger Wessel.

Der erste Trupp setzte sich am Montagnachmittag in Bewegung. Quelle: Mathias Otto

„Das von den Ministerinnen Klöckner und Schulze präsentierte , Agrarpaket’ gefährdet nicht nur unsere landwirtschaftlichen Betriebe, sondern ist auch eine Gefahr für die regionale Lebensmittelproduktion und für den Erhalt unserer ländlichen Räume. Das möchten wir verhindern und gehen deshalb erneut mit unseren Traktoren auf die Straße“, sagt Christin Karbe, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Rügen.

Um 15.30 Uhr setzte sich die Kolonne zu Wochenbeginn in Bewegung. „Etappenziel mit Übernachtung wird ein ehemaliger Bauernhof in Schorfheide sein. Von hier geht es am Dienstag gleich weiter. Insgesamt sind es 270 Kilometer, die wir bis zum Brandenburger Tor zurücklegen“, sagt Landwirt Maximilian Tophoff-Kaup. Sie wollen früh am Morgen starten, damit sie auch garantiert einen Platz vor dem Brandenburger Tor bekommen.

