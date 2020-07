Zweckverband Rügen: Steuersenkung geht vollständig an Kunden

Bergen

Im Rahmen des Konjunkturpaketes zur Corona-Krise wurde die Umsatzsteuer temporär vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 abgesenkt. Der für die Trinkwasserlieferung geltende Satz von sieben Prozent wurde auf fünf Prozent gesenkt. Die Senkung betreffe jedoch nicht die Abwasserentsorgung.

Der Zwar gibt diese Reduzierung vollständig an seine Kunden weiter. Der verminderte Umsatzsteuersatz wird in den Jahresgebührenbescheiden berücksichtigt. Dies teilt der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) mit. Die Kunden selbst müssen in diesem Fall nicht aktiv werden.

„Abschläge nicht selbstständig reduzieren“

„Vor allem sollten die Abschläge nicht selbstständig reduziert werden. Dies führt zu einer Unterzahlung und erzeugt im Computersystem automatisch zu vermeidbaren Mahnungen“, sagt Zwar-Sprecher Reinhard Litty.

Die Einsparung für einen Haushalt mit einem beispielhaften Verbrauch von 120 Kubikmetern pro Jahr würde etwa 2,80 Euro betragen.

Von OZ