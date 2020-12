Sassnitz

Mitten im Herzen von Sassnitz entsteht ein kleines „ Kraftwerk“. Keines mit rauchenden Schloten. Dass hier Energie erzeugt wird, dürfte den wenigsten Passanten auffallen. Vermutlich werden noch nicht einmal die Gäste in den Appartements der Villen „Daheim“ und „Elisabeth“ etwas davon mitkriegen, dass sie praktisch unter dem Dach der Energiezentrale wohnen. Höchstens an den Solarpaneelen auf den Dächern der Häuser wird zu erkennen sein, wie man hier elektrischen Strom gewinnt. Die Besitzer Heike und Stefan Grunau wollen die Pension und das Appartementhaus nahezu unabhängig von dritten Energieversorgern betreiben. So gut wie jede Kilowattstunde, die für den Betrieb der elektrischen Geräte der Gästehäuser benötigt wird, wollen die touristischen Vermieter selbst erzeugen. Darüber hinaus werden mit dem Strom noch die Batterie des Elektro-Firmenwagens sowie die Akkus von sechs Elektro-Fahrrädern, die für die Gäste zur Verfügung stehen, geladen.

Im Lockdown viel geradelt

Mit der Idee hat sich das Paar schon eine ganze Weile beschäftigt. „Wir interessieren uns allgemein für regenerative Energien“, sagt Stefan Grunau. Gründlich durchdacht hatten sie sie dann in der ersten Jahreshälfte. Aufgrund der Corona-Bestimmungen mussten die Gäste zu Hause und die Häuser geschlossen bleiben. Damit ihnen zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt, hat die ganze Familie Ausflüge mit den Fahrrädern unternommen. „Da haben wir festgestellt, dass wir längst nicht die einzigen waren“, so Heike Grunau. Jede Menge Radler waren unterwegs; sehr viele von ihnen radelten mit elektrischer Unterstützung. Die Beobachtung der Sassnitzer Tourismus-Unternehmer sollte sich kurz darauf bestätigen. In der darauf folgenden Saison gab es nahezu einen Ansturm der E-Biker. „Wir hatten noch nie so viele Gäste, die nach einem Elektrofahrrad gefragt haben oder ihre eigenen E-Bikes in den Urlaub mitbrachten“, sagt Heike Grunau.

Die Gäste in den Villen „Elisabeth“ und „Daheim“ können die eigenen Drahtesel künftig getrost daheim lassen. Heike und Stefan Grunau haben sechs E-Bikes für die Gäste angeschafft. Die können sich die Räder vor Ort bei den Vermietern ausleihen. Damit komme man nicht allein dem begrüßenswerten Trend entgegen, sagt Stefan Grunau. „Es ist auch ein kleiner Beitrag unserer Gäste, den Autoverkehr auf unseren Straßen und den Kohlendioxid-Ausstoß auf unserer Insel zu verringen.“ Aus diesem Grund hat das Energieministerium des Landes die Anschaffung der so genannten Pedelecs auch finanziell unterstützt –im Rahmen des „Aktionsplans Klimaschutz“.

Höchster Strombedarf in der Hochsaison

Dabei ist das nur ein Baustein der Klimaschutz-Offensive der Sassnitzer Pensionsbetreiber. Sie haben weiter gedacht und produzieren den Strom, den die Elektro-Fahrräder verbrauchen, gleich selbst –und zwar nicht nur den. In den kommenden Wochen werden auf den Dächern der Villen „Elisabeth“ und „Daheim“ Solaranlagen montiert. Die Arbeiten dazu koordiniert Frank Kapust vom Rügener Unternehmen Alternativ Energie MV. Mit der auf den Dächern dort gewonnenen Solarenergie soll der Strombedarf beider Häuser zu nahezu 100 Prozent gedeckt werden. Die Grunaus haben sich das von MVeffizient, einer Beratungsgesellschaft des Landes, vorrechnen lassen. Stellt man die Belegung der Appartements auf einem Kalender grafisch dar, ergibt sich eine Kurve in Form einer Glocke: Der höchste Punkt wird im Juli und August erreicht, davor und danach fällt beziehungsweise steigt die Kurve leicht an. „Die Ertragskurve einer Solaranlage in unseren Breiten kann man fast deckungsgleich darüber legen“, sagt Stefan Grunau. Besonders viel Strom wird im Sommer produziert, in der kalten Jahreszeit in der Regel weniger. Das heißt, wenn die Gästezimmer voll belegt sind und der Verbrauch am höchsten ist, wird auch am meisten Energie produziert.

Auch der Firmenwagen rollt elektrisch

Weil Fernseher, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner und andere Geräte auch dann laufen, wenn die Sonne gerade nicht scheint, wird in jedes der beiden Appartement-Häuser ein Stromspeicher mit einer Kapazität von jeweils elf Kilowattstunden eingebaut. Außerdem sollen auch die Akkus der sechs E-Bikes und die Batterie des elektrisch angetriebenen Firmenwagens als externe Speicher dienen. Denn auch beim Auto setzen die Grunaus auf sauber gewonnenen Strom. Bislang fuhren sie einen Benziner. „Aber wir haben uns das mal angesehen“, sagt Heike Grunau: „Zu 90 Prozent sind wir im Nahbereich unterwegs und fahren in der Regel 120 Kilometer am Tag.“ Das schaffe eine voll geladene Batterie eines E-Autos locker. Zumal der Strom ohnehin vorhanden ist. Für die eher seltenen längeren Touren oder Urlaubsreisen will sich die Familie künftig ein Auto mieten. Unterm Strich sei das immer noch günstiger.

13 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr gespart

Apropos günstig: Erst einmal mussten die Unternehmer tüchtig investieren. Rund 60000 Euro kostet sie das Vorhaben, das das Land mit knapp 18000 Euro gefördert hat. Auf der anderen Seite sind sie sich sicher, dass sie langfristig Energiekosten sparen. Sie werden zwar weiter einen Vertrag mit einem Energieversorger haben, aber kaum noch Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen. Durch Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik hatten sie den Verbrauch bereits so weit es geht reduziert. Den noch benötigten Strom selbst zu erzeugen, sei ein weiterer Schritt zur Energieeinsparung als auch zum Klimaschutz. Durch den Einsatz der Photovoltaik-Anlage und des Elektro-Autos produzieren die Grunaus und ihre Gäste pro Jahr 13 Tonnen weniger Kohlendioxid.

