Bergen/Sassnitz

Am Donnerstag kontrollierten Beamte vom Polizeihauptrevier Bergen in der Bergener Ringstraße gegen 0.30 Uhr den Fahrer eines VW. Wegen des Verdachts auf Konsum von Amphetaminen wurde bei dem 19-jährigen Fahrer einen Drogentest vorgenommen, der positiv ausfiel. Daher untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt. Am selben Tag wurde der 19-Jährige dann in der Barther Straße in Stralsund gegen 21.55 Uhr mit dem VW angetroffen und erneut kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer auch hier unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ebenfalls am Donnerstag wurde gegen 11 Uhr der 20-jährige Fahrer eines VW im Rügener Ring in Sassnitz kontrolliert. Der Sagarder räumte einen Konsum von Amphetamin ein. Gegen beide Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Sollte sich der Verdacht bestätigen müssen die Fahrzeugführer mit erheblichen Geldbußen und einem Fahrverbot rechnen.

Von ud