Zwei Babys in zwei Minuten

Zwillingsgeburt am Sund: Am 28. Oktober kamen Liam und Mathilda Schult im Helios Hanseklinikum Stralsund zur Welt. 9.34 Uhr war Liam da, 47 Zentimeter (cm) lang und 2800 Gramm (g) schwer; 9.36 Uhr hieß es Hallo für seine Schwester Mathilda (48 cm, 2690 g). Beide wachsen in Hamburg auf.

Ebenfalls am 28. Oktober wurde Marten Trettin, jetzt jüngster Bürger von Altefähr auf Rügen, geboren. 10.19 Uhr hieß man ihn auf Erden willkommen, 55 cm groß und 4865 g schwer.

In Preetz bei Stralsund freute man sich am 29. Oktober über die Ankunft von Benno Reinfandt. 11.11 Uhr war der Junge da, maß 47 cm und wog 2310 g.

Am 30. Oktober um 6.51 Uhr hieß es Hallo für Taj Fawaz. Das Mädchen, bei seiner Geburt 50 cm groß und 3105 g schwer, lebt jetzt in Stralsund. Dort ist nun auch Theo Jan Malchrzycki zu Hause. Er wurde am 31. Oktober um 0.37 Uhr geboren, maß 49 cm groß und brachte 3480 g auf die Waage. Allen Kindern und ihren Eltern wünscht die OSTSEE-ZEITUNG alles Gute!

