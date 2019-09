Samtens

Mit 1,32 Promille Alkohol im Blut ist am Freitagabend eine Frau auf Rügen am Steuer eines Hyundai ertappt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 49-Jährige Beamten aus Bergen wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein Test ergab gegen 20.45 Uhr den Wert von 1,32 Promille. Der Rüganerin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde eingezogen.

Kia-Fahrerin mit 0,56 Promille unterwegs

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle erwischten Polizisten eine Kia-Fahrerin. Sie war gegen 21.50 Uhr in Bergen auf Rügen untersucht worden. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille.

Ab 0,5 Promille empfindliche Geldstrafen plus Fahrverbot

Ab einem Wert von 0,8 Promille haben Autofahrer eine ausgeprägte Konzentrationsschwäche, eine Einschränkung des Gesichtsfelds um 25 Prozent, eine um bis zu 50 Prozent verlängerte Reaktionszeit und Gleichgewichtsstörungen. Ab 1 Promille kommt es zudem zu Verwirrtheit, Orientierungs- und Sprechstörungen sowie einer erhöhten Aggressionsbereitschaft. Ab 1,1 Promille gilt man in Deutschland vor Gericht als absolut fahruntüchtig. Ein Wert ab 0,5 Promille gilt als Ordnungswidrigkeit, die beim ersten Mal mit einem empfindlichen Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem Monat Fahrverbot geahndet wird.

Wer schon einmal mit Alkohol am Steuer erwischt wurde und auch ab einem Blutalkoholwert ab 1,1 Promille erhöhen sich die Strafen drastisch bis hin zu Freiheitsstrafen.

Von Thomas Pult