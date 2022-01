Zwei Hirsche im Wildtiergatter auf Rügen verendet: Wurde falsch gefüttert?

Putbus

Traurige Nachricht für Tierfreunde, die gerne zum Wildgehege nach Putbus fahren, um das Dam- und Rotwild zu beobachten. Von den beiden Rothirschen war nur noch einer zu sehen. Ein paar Tage später war auch ein Damhirsch verschwunden. Diese Tiere lagen verendet auf der Fläche. Philipp Niemann (34) ist zuständig für das Wildgehege. Er befürchtet, dass die Tiere von Besuchern mit falscher Nahrung gefüttert wurden, so dass sie daran verendet sind. Es sei falsch verstandene Tierliebe, wenn Leute Essen verfüttern, das erheblichen Schaden verursachen kann.

Er hatte seinen Job erst Ende vergangenen Jahres in Putbus begonnen, füttert die Tiere – aktuell leben dort neun Rotwild- und rund 50 Damwildtiere – jeden Tag mit Möhren, Futtermais, Rüben sowie Heu und kontrolliert die Bestände. Am 23. Dezember wurde er von Besuchern darauf aufmerksam gemacht, dass sie einen toten Hirsch entdeckt haben. „Da ein Kind dabei war, hatte ich ihnen gesagt, dass er bloß schläft. Der Verdacht hatte sich aber bestätigt. Ich bin mit dem Trecker ins Gehege gefahren und habe ihn abtransportiert“, sagt er.

Philipp Niemann verteilt Möhren und Rüben an den Publikumsliebling im Gatter. Pauli lässt sich problemlos füttern – auch von Besuchern. Hier besteht die Gefahr, dass er Futter bekommt, welches er nicht verträgt. Quelle: Mathias Otto

Ein paar Tage später am Neujahrstag lag ein Damhirsch regungslos im Gehege. Und das obwohl sie gesund, vital und gut genährt waren. „Das bestätigen auch Tierärzte und das Veterinäramt, die regelmäßig nach dem Rechten schauen.“ „Das Problem kommt von der Straße und nicht von unserer Pflege“, sagt Philipp Niemann.

Schimmliges Brot und Bioabfall

Da die beiden Hirsche als Farm-Wild eingestuft wurden, mussten sie dementsprechend kostenpflichtig in der Tierkörperbeseitigungsanlage Malchin entsorgt werden. Geld, das man sich aus seiner Sicht sparen und in artgerechtes Futter investieren könnte. Eine Obduktion fand aus Kostengründen nicht statt, doch der Tierschützer vermutet, dass sie an dem Futter gestorben sind, das Menschen über den Zaun kippten. Bei einem Rundgang um das großflächige Gehege zeigt der Tierschützer, was dort alles landet. Ein halber schimmliger Laib Brot liegt dort zum Beispiel, daneben die Reste von Rosenkohl.

Schimmliges Brot oder Bioabfälle liegen überall im Gatter. Quelle: Mathias Otto

„Was passiert in den Mägen dieser Tiere, wenn sie den Rosenkohl essen würden? Sie bekommen Blähungen, im schlimmsten Fall Koliken. Das Brot fressen sie, bis sie satt sind. Dann kommt noch die Verdauungsflüssigkeit hinzu. Das gärt im Magen und kann ebenfalls zu Koliken und einer Pansen-Übersäuerung führen. Und daran gehen sie dann ein“, sagt er. Kurz vor Weihnachten sah er, wie ein Besucher trockene Nudeln ins Gehege warf. „Er meinte es wahrscheinlich gut mit den Tieren, aber die Nudeln dehnen sich durch die Magenflüssigkeit um das Fünffache aus. Auch daran können sie elendig eingehen.“

„Verbotsschilder machen keinen Sinn“

Er möchte nicht mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Besucher einwirken und sie belehren, sondern stattdessen die Leute informieren, so dass eine keine weiteren Vorfälle, wie zum Jahresende, hinzukommen. Noch immer sei in vielen Köpfen verankert, dass Brot oder Rosinenbrötchen vom Bäcker gut für die Tiere seien. Doch auch hier ist wie in vielen anderen Sachen, die im Gehege landen, Zucker enthalten. Von bekannten Betreibern anderer Wildgehege weiß Philipp Niemann, dass dort Tiere leben, die zuckerkrank sind. Tierärzte haben dies anhand von Blutuntersuchungen festgestellt.

Philipp Niemann füttert die Tiere jeden Tag mit Rüben und Karotten. Quelle: Mathias Otto

Zum Teil stehen dort Verbotsschilder, was auch nur bedingt erfolgreich war. „Das ist aber nicht im Sinne der Stadt Putbus. Die Tiere sollen auch beschäftigt werden, wenn Besucher am Zaun die Wildtiere mit Möhren oder Äpfel füttern. Wichtig ist: nur unbehandeltes Obst und Gemüse. Aber bitte keinen vollen Bio-Eimer mehr über den Zaun kippen!“, so Philipp Niemann.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Apfelbäume sollen im Gehege gedeihen

Wie er sagt, ist es für ihn nicht nur ein Job, sondern er macht die Arbeit hauptsächlich, damit es den Tieren gut geht. Und der Beauftragte für das Wildtiergehege hat viele Ideen, wie das rund neun Hektar große umzäunte Grundstück verbessert werden könnte. Da fast alle Ausgaben über Spenden finanziert werden, war er Klinken putzen und fragte bei einheimischen Unternehmen um Unterstützung. Somit ist es möglich, dass noch in diesem Jahr Hinweisschilder aufgestellt werden.

Hier möchte der Tierschützer gezielt darauf hinweisen, welches Futter für die Wildtiere geeignet ist und welches Schaden anrichten kann. Außerdem möchte er Apfelbäume im Gehege pflanzen. In fünf bis acht Jahren könnten sich die Tiere dann zusätzlich vom Fallobst ernähren. Auch der Untergrund, der jetzt wie eine Steppe wirkt, soll verändert werden. Hier soll wieder saftiges Gras wachsen. Philipp Niemann überlegt derzeit, wie er diese Idee in die Tat umsetzen kann.

Spendenkonto

In diesem Zusammenhang macht er auf das Spendenkonto für das Wildtiergehege aufmerksam (Stadt Putbus; Deutsche Kreditbank AG; IBAN: DE40120300000000100875; BIC: BYLADEM 1001). „Schon 120 Euro pro Monat reichen aus, um die Tiere mit ausgewogener und artgerechter Nahrung zu versorgen“, sagt er. Außerdem würde eine finanzielle Unterstützung Projekte, wie zum Beispiel das Anschaffen und Pflanzen der Obstbäume, ermöglichen.

Von Mathias Otto