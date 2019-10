Zwei Menschen sterben bei Familiendrama in Sassnitz

Sassnitz

Familientragödie im Nordosten der Insel Rügen: Zwei Menschen sind in Sassnitz gestorben. Nach OZ-Informationen hat ein Mann erst seine Frau und anschließend sich selbst umgebracht. Die Tat erfolgte laut Polizei bereits am 11. September. Warum es zu dieser Handlung kam und wie alt die beiden Verstorbenen sind, bleibt derzeit ungeklärt.

Nicole Buchfink, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, bestätigt diese Tat. „Auf Rücksicht der Verstorbenen sowie deren Angehörigen werden wir jedoch keine weiteren Aussagen zu diesem Fall tätigen“, sagt sie.

Da es sich um ein Tötungsdelikt handelte, war anfänglich auch die Staatsanwaltschaft Stralsund involviert, ließ aber aufgrund des erweiterten Suizids von weiteren Ermittlungen ab. „In diesem Fall gibt es keine verfolgbaren Straftaten“, sagt Martin Cloppenburg, Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund.

Mehrere Suizid-Fälle im Jahr 2019 auf Rügen

Suizid-Fälle werden laut Polizei nicht gesondert erfasst, Rettungskräfte aber regelmäßig mit solchen Fällen konfrontiert. Auf der Insel Rügen fanden sie in diesem Jahr mehrere Personen aufgrund des Verdachts der Selbsttötung vor.

Anfang April wurde eine Frau aus Berlin tot an der Steilküste bei Sassnitz aufgefunden. Allerdings blieb unklar, ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte. Eine Straftat wurde damals ausgeschlossen. Die Frau hatte ihren Rucksack an der Victoria-Sicht auf Bänken abgelegt. Danach soll sie laut Ermittlungen eine Absperrung überstiegen und an die fast 100 Meter hohe Kante der Kreideküste gegangen sein. Von der Felsenspitze war die Frau hinunter gestürzt. Retter fanden sie leblos in etwa 30 Metern Höhe und bargen den Leichnam per Hubschrauber.

Erst zwei Wochen zuvor wurde eine leblose Person am Fuße der Ernst-Moritz-Arndt-Sicht entdeckt. Nach der Bergung wurde die Leiche in den Sassnitzer Stadthafen gebracht. Nach Polizeiinformationen soll es sich bei dem Vorfall um einen Suizid gehandelt haben. Ende Januar haben Spaziergänger an der Steilküste bei Sassnitz eine leblose Frau gefunden. Auch hier war nicht auszuschließen, dass es sich um Suizid handeln könnte. Ein Mann starb Mitte März, als er am Bahnübergang von der Bundesstraße 96 nach Bietegast unter einen ICE geriet. Laut Polizei könnte es sich um eine Selbsttötung gehandelt haben.

Hilfe bei Suizidgedanken

Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Von OZ