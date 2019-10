Tödlicher Unfall bei Binz: So lief der vierstündige Einsatz der Feuerwehr

Binz

Große Betroffenheit und Trauer nach einem tragischen Unfall an Rügens Bäderküste: Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte kämpften am Mittwochabend gemeinsam um das Leben zweier 78-jähriger Fußgänger aus Münster ( Nordrhein-Westfalen), die gegen 19.30 Uhr auf der Straße zwischen Prora und Binz von einem VW angefahren worden waren. Allerdings war jede Hilfe vergebens: Die Frau verstarb noch am Unfallort, der Mann wenig später im Bergener Krankenhaus.

Allein die Binzer Feuerwehr war mit 15 Kameraden über vier Stunden an der Unfallstelle. „Wir haben den Bereich ausgeleuchtet und die Rettungskräfte bei der Erstversorgung unterstützt“, sagt Wehrführer Daniel Hartlieb. Es seien einige junge Kameraden mit im Einsatz gewesen, die mit Todesfällen bisher weniger zu tun hatten. „Sie werden sich an solche schlimmen Situationen erst noch gewöhnen müssen“, sagt Hartlieb. „Ich bin schon 21 Jahre im aktiven Dienst und habe schon viele Tragödien miterleben müssen. Und auch wenn sich das jetzt abgestumpft anhört – als Feuerwehrmann kann einem so etwas immer wieder passieren.“

Ursache noch unbekannt

Die 33-jährige Autofahrerin, die laut Polizei aus Greifswald stammt, habe nach dem Zusammenstoß unter Schock gestanden. Die Ursachen des Unfalls waren Donnerstagnachmittag noch nicht bekannt. Allerdings ermittelt die Kriminalpolizei.

Es gibt zwar Spekulationen, die Stelle könnte für die Fahrerin in der Dunkelheit zu schlecht einsehbar gewesen sein, bestätigen wollen diese Annahme im Moment aber weder die Feuerwehr noch die Polizei. Von den Ordnungshütern heißt es dazu aber, dass es für Fußgänger an Straßen ohne Beleuchtung und ohne Bürgersteig in den Abend- und Nachtstunden von eklatanter Bedeutung sei, sich sichtbar zu machen. Dies könne durch helle Kleidung, Jacken mit Reflektoren oder mit einer Taschenlampe geschehen.

Die 33-jährige Fahrerin des VW blieb unverletzt. Am Fahrzeug der Frau entstand laut Polizei ein Totalschaden von circa 10.000 Euro. Ein Gutachter der Dekra unterstützte die Polizeibeamten des Polizeireviers Sassnitz bei der Unfallaufnahme.

