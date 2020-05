Zweijähriges Mädchen in Binz leicht verletzt

Binz

Bei einem Verkehrsunfall in Binz auf der Insel Rügen ist am Freitagmorgen ein Kleinkind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, umfuhr ein 28-jähriger gegen 8 Uhr mit seinem BMW die Wendeschleife an der Seebrücke. Direkt hinter dem dortigen Brunnen befand sich das zweijährige Mädchen, das vom Fahrzeugführer offenbar zu spät bemerkt wurde.

Zur Behandlung ins Krankenhaus

Beim Zusammenstoß zog sich das Kleinkind aus Thüringen leichte Prellungen und Schürfwunden zu. Zur Untersuchung und Behandlung wurde es vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Orchidee des Jahres blüht im Biosphärenreservat Südost-Rügen

Weitere OZ+ Artikel

Königsstuhl: Rügens Nationalpark-Zentrum zeigt Fotos von Timm Allrich

Von OZ