Zweite Impfung auf Rügen: „Wir Hausärzte schaffen das nicht alleine“

Rügen

Fast 41 000 Erst- und mehr als 13 000 Zweitimpfungen wurden seit dem Jahreswechsel im Landkreis vorgenommen. Ab Mai soll dann die Priorisierungsgruppe 3 der unter-60-Jährigen berechtigt sein, sich impfen zu lassen. Diese Menschen sollen vorrangig von Hausärzten geimpft werden. Ob der jeweilige Hausarzt Impfstoff vorrätig und freie Termine hat, müssen Patienten dann direkt mit der Praxis klären. Aktuell verzeichnet der Landkreis fast 500 infizierte Personen, davon 130 auf der Insel Rügen. 40 Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

In der Putbusser Praxis von Nico Neesen ließen sich seit dem 7. April bereits 233 Menschen impfen. Der Arzt schaffte sich eigens einen weiteren Kühlschrank an, um den Impfstoff fachgerecht lagern zu können und öffnet die Praxis an zwei Tagen in der Woche nur für Impfungen und Notfälle. Jeweils in Gruppen klärt Neesen seine Patienten über die Impfung und die Situation in der Pandemie auf. „Die älteren Jahrgänge sind durchgeimpft. Im Moment liegen 40- bis 50-Jährige auf den Intensivstationen“, sagt er.

Astrazeneca freigegeben, aber nicht verfügbar

In seiner Praxis sind derzeit Menschen im Alter von Anfang bis Mitte 70 Jahren mit der Impfung an der Reihe. „Wir müssen impfen, damit wir eine Saison kriegen, die den Namen auch verdient. Dafür braucht es auch die Impfzentren. Wir Hausärzte allein schaffen das nicht.“ Neesen fragt sich allerdings, warum beispielsweise nicht auch Zahnärzte einbezogen werden.

Ab der übernächsten Woche beginnen bei Neesen die Zweitimpfungen. Zöge man die bereits geimpften Personen sowie Kinder und Impfverweigerer von der Bevölkerungszahl ab, sei das Aufkommen binnen sechs Wochen zu schaffen, glaubt er. Dafür machen seine Mitarbeiterinnen Überstunden und bestellen immer einige Dosen „über den Durst“. Allerdings sei der in MV für alle Personen ab 18 Jahren freigegebene Impfstoff von Astrazeneca zur Zeit gar nicht verfügbar.

Neue Hotline für Terminabsagen

Indes bitten die Impfzentren dringend darum, bestätigte Termine auch unbedingt einzuhalten. Immer wieder käme es vor, dass Termine nicht wahrgenommen würden. Das könne unter anderem daran liegen, dass sich Impfwillige über das Land registrieren, dann während des Wartens bis zum Termin aber vielleicht schon beim Hausarzt geimpft wurden.

Um möglichst viele Menschen impfen und den Betrieb störungsfrei aufrechterhalten zu können, wird darum gebeten, bei notwendigen Terminabsagen rechtzeitig eine E-Mail an die Adresse absagen-corona-impftermin@lagus.mv-regierung.de unter Angabe von Geburtsdatum, Termin und Impfzentrum zu schreiben. Das Land richtete zudem unter der Telefonnummer 0385-20279918 eigens eine Hotline ein, auf der Termine abgesagt werden können. So soll erreicht werden, dass keine Termine unnötig blockiert werden. Für allgemeine Fragen zum Thema Corona ist die Bürger-Hotline 0385-588-11311 eingerichtet.

Vollständig geimpfte Menschen möchte die Landesregierung ab dem Monatswechsel mit negativ getesteten Personen gleichstellen. Voraussetzung ist, dass die Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt.

Von Uwe Driest