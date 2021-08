Mukran

„Übermorgen beginnt die Ausschreibung für den dritten Windpark“, sagte Iris Stempfle und machte damit fast den dritten Schritt vor dem zweiten. Die Geschäftsführerin der Iberdrola Renovables hatte am Montag zur Vertragsunterzeichnung für den nach „Wikinger“ erst einmal zweiten Offshore Windpark des spanischen Windparkbetreibers geladen. Der soll „Baltic Eagle“ heißen und von Mukran Port aus entstehen. Den dafür notwendigen Pachtvertrag für das Betriebsgelände unterschrieben Stempfle und Harm Sievers für die Fährhafengesellschaft in Mukran. Der neue Windpark soll nach den Plänen von Iberdrola bis Ende 2024 mit einer Gesamtleistung von 476 Megawatt entstehen. Der Park wird in der Ostsee, etwa 28 Kilometer nordöstlich von Rügen, auf einer Fläche von 40 Quadratmetern errichtet. Anschließend wird „Baltic Eagle“ vom Betriebsgelände von Iberdrola am Fährhafen Sassnitz betrieben und gewartet.

Nach der Fertigstellung von „Baltic Eagle“ werde der sogenannte Baltic Hub (Wikinger und Baltic Eagle) etwa 45 Prozent des gesamten Stromverbrauchs von Mecklenburg-Vorpommern decken und jährlich etwa eine Million Tonnen CO2 vermeiden. Die beiden Windparks bilden zusammen das größte Offshore Windcluster in der Ostsee und vereinen auf sich eine Gesamtinvestition von mindestens 2,5 Milliarden Euro.

Der im Windpark durch 50 Windturbinen erzeugte Strom wird in die parkeigene Offshore Umspannplattform geleitet, die gemeinsam mit 50Hertz betrieben wird. Dort wird die Energie von 66 auf 220 kV hochtransformiert, anschließend über zwei 90 Kilometer lange Hochspannungsunterseekabel zum Netzverknüpfungspunk Lubmin übertragen und dort in das landseitige Stromnetz eingespeist.

Ministerpräsidentin warb für erneuerbare Energien

Auf ihrem Weg vom Spatenstich am Königsstuhl zum Ozeaneum Stralsund machte auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Halt in Mukran. „Wir in Mecklenburg-Vorpommern wollen, dass die Energiewende in Deutschland gelingt. Dazu brauchen wir noch mehr Windparks auf See, die große Strommengen produzieren. Ich freue mich sehr, dass Planung, Betrieb und Wartung des neuen Windparks wiederum über den Hafen Mukran erfolgen. Das schafft Arbeitsplätze auf der Insel Rügen und ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende in Deutschland“, so Schwesig. Das Projekt stärke den Hafen Mukran. „Mukran ist Fährhafen und Güterumschlagplatz. Der Hafen ist Industriestandort. Und er ist auch Basishafen für die Offshore-Windenergie. Genau in dieser Funktion wird der Hafen weiter gestärkt“, sagte die Ministerpräsidentin.

Von Uwe Driest