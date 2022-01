Zwischen Botox, Booster und Boxen: Stralsunds TV-Sternchen Sebastian Kempin

Stralsund

Model und TV-Sternchen Sebastian Kempin (32) hat 2021 entspannt in einem Berliner Restaurant ausklingen lassen. Ganz ohne Böllerei. „Wer mit Hund lebt, weiß, dass es so besser ist“, sagt er. Seinem berühmten Zwergspitz mit Namen „Muffin“ gehe es den Umständen entsprechend gut. „Hätten wir die Chemo nicht gemacht, wäre er gestorben“, so Kempin.

Sein Highlight im Corona-Jahr 2021: „Dass die Situation für mich stabil geblieben ist. Meine Branche hat es richtig schwer.“ Am Anfang der Pandemie seien ihm selbst viele Aufträge weggebrochen – er musste ans Ersparte ran, um über die Runden zu kommen. 2021 hat er sich davon erholt – und schmiedet nun wieder größere Pläne.

Sebastian Kempin mit seinem Hund "Muffin" bei DSDS. Quelle: dsds

Lieber Fuerteventura als Rügen

Weihnachten verbrachte Kempin nicht bei den Eltern in Stralsund, sondern auf Fuerteventura. „Beide mussten arbeiten“, sagt er. „Fuerteventura ist für mich wie ein zweites Zuhause. Und im Winter viel wärmer als Rügen.“ Wo er sonst am Strand für seine Instagram-Kampanien posiert, wurde er nun als sexy Boxer gesichtet. „Mir macht es Mega-Spaß“, sagt Kempin – und laut Trainer sei er auch richtig gut. „Wettkämpfe kann ich natürlich nicht bestreiten“, sagt Kempin. „Geht als Model nicht.“ Auch im Training achtet er auf den Gesichtsschutz – um Wangen- und die markanten Kieferknochen zu schützen. Auch 2022 geht es sportlich weiter: „Ich will Poledance machen.“

Kempin hat die Booster-Spritze schon bekommen. „Ohne Impfung wird man nicht gebucht“, sagt er. Auch sonst hätte er sich impfen lassen. „Ich lasse mir Botox in die Stirn spritzen, warum soll ich dann Angst vorm Corona-Booster haben?“

Ende Januar wird er wieder im TV zusehen sein. Bei einer Schlagershow auf einem Kreuzfahrtschiff. Auch sonst treibt er seine musikalische Karriere voran. Zuletzt hat ihn der Vocalcoach von Wincent Weiss unter die Fittiche genommen. „Drei neue Songs sind fertig“, sagt Kempin. Diese sollen bald veröffentlicht werden.

Von Kay Steinke