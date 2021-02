Greifswald

Diese lang anhaltende Ruhe im Schulgebäude gefällt Axel Thiede gar nicht. „Ich hoffe, dass wir recht schnell wieder mit dem regulären Schulbetrieb starten können“, meint der Schulleiter der Regionalen Schule in Binz. „Es gibt nichts schlimmeres als eine Schule ohne Schüler und Lehrende.“ Doch nicht nur an seiner Schule setzt er sich für das Wohl seiner Schüler ein. Der 55-Jährige, der zuvor auch in Stralsund eine Schule leitete und anschließend als Schulrat im Schulamt wirkte, ist außerdem im Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss des Kreises aktiv. Das Thema Bildung und Sport verbindet aber auch die gesamte Familie Thiede. Denn während auch die Ehefrau Dörte als Lehrerin in Bergen tätig ist, hat sich auch die jüngere der beiden inzwischen erwachsenen Töchter für ein Lehramtsstudium entschieden. Nach Schulschluss fordert dann neben dem Volleyball auch die DLRG den Rüganer, der hier als zweiter Vorsitzender im Einsatz ist.

Von Wenke Büssow-Krämer